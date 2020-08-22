Vali Masatlı: “DOKAP'ın sunacağı fırsatları en verimli şekilde kullanmak amacıyla çaba sarf edeceğiz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Masatlı: “DOKAP'ın sunacağı fırsatları en verimli şekilde kullanmak amacıyla çaba sarf edeceğiz”

İHA

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "DOKAP'ın sunacağı fırsatları en verimli şekilde kullanmak amacıyla tüm gücümüz ve gayretimizle çaba sarf edeceğiz" dedi.

Vali Masatlı: “DOKAP'ın sunacağı fırsatları en verimli şekilde kullanmak amacıyla çaba sarf edeceğiz”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “DOKAP'ın sunacağı fırsatları en verimli şekilde kullanmak amacıyla tüm gücümüz ve gayretimizle çaba sarf edeceğiz” dedi.
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısı yaptığı konuşmada 13 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Amasya’nın Çorum ile birlikte DOKAP'a dahil edilmesinin ilin gelişmesi, kalkınması, vatandaşların beklentileri ve taleplerinin karşılanması adına memnuniyet verici olduğunu belirten Vali Masatlı, “Tarımdan sanayiye, bilimsel araştırmalardan girişimciliğe, altyapı geliştirmeden sosyokültürel çalışmalara kadar çok sayıda projenin odağında bulunan ve ülkemizin küresel ölçekteki rekabet gücünün arttığı bu dönemde bölgemizin gücüne güç katan DOKAP'ın sunacağı imkanlarla birlikte ilimizde sanayi, altyapı, tarım, eğitim, turizm gibi alanlarda yatırımlar için yeni fırsatlar oluşacaktır. Bu fırsatları en verimli şekilde kullanmak amacıyla tüm gücümüz ve gayretimizle çaba sarf edeceğiz” diye konuştu.
Faaliyetlerine başladığı 2012 yılından bu yana bölge halkının refahı ve mutluluğu için çalışarak yerelden merkeze çok yönlü, katılımcı, kapsayıcı bölgesel kalkınma perspektifiyle hareket eden DOKAP’ın Karadeniz Bölgesi'nde kalkınmada aktör olabilecek bütün tarafların üzerinde optimal bir sinerji oluşturduğunu ve başta turizm olmak üzere sanayi, üretim sektörleri, ekonomik kalkınma, altyapı ve kentsel gelişme, sosyal gelişme ile yerel düzeyde kurumsal kapasitenin gelişimi başlıklı 5 ana eksen üzerinde çok sayıda projeyi hayata geçirdiğini vurgulayan Vali Masatlı, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon illerinden oluşan Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın görev alanına Amasya ve Çorum illerinin ilave edilmesiyle il sayısı 11’e ulaştığına değinerek başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a ve özverili gayretlerinden dolayı Amasya milletvekillerine teşekkür etti.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya AK Parti Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, ilçe kaymakamları, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Yusuf Mengi, daire amirleri, yetkililer ve STK temsilcileri de katıldı.
Milletvekilleri Karahocagil ile Çilez’in de konuşma yaptığı programda daha sonra söz alan Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Yusuf Mengi yaptığı sunumda DOKAP’ın faaliyetlerine yönelik kapsamlı bilgiler paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

`Puslu´ ile aramada uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER `Puslu´ ile aramada uyuşturucu ele geçirildi
Su içtiği sebilde içi para dolu cüzdanını unuttu, zabıta teslim etti
YEREL HABERLER Su içtiği sebilde içi para dolu cüzdanını unuttu, ...
Amasya'da eve giren yılan paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Amasya'da eve giren yılan paniğe neden oldu
Amasyalı çiftçilerden Tarım Kredi Kooperatifine "yüksek faiz" tepkisi
YEREL HABERLER Amasyalı çiftçilerden Tarım Kredi Kooperatifine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X