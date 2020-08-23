Amasya Milli Eğitim Müdürü Kösterelioğlu veda etti

Amasya İl Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu sosyal medya hesabından görevden ayrıldığını açıkladı.

Kösterelioğlu ayrılık mesajında, "Hayat gayeme uygun olarak, siyaha beyaz demeden kul hakkına girmeden görevimi tamamlamanın verdiği huzur ile 609 gün liyakat ve samimiyet ile sürdürdüğüm İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevimden 31.08.2020 tarihinde ayrılıyorum. Memleketime hizmet yolunda şahsım ile ilgili açılan her pencerede, hassaten aşığı olduğum bu güzide şehre aşk ile bakacağımı özellikle belirtmek isterim. Hakkınızı helal edin, sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.