Bakan Yardımcısı Yavuz, Boraboy Gölü’nü ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Amasya’nın Taşova ilçesindeki Boraboy Gölü Tabiat Parkını ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, beraberindekiler ile birlikte tabiat harikası olarak nitelendirilen Boraboy Gölü çevresinde doğa yürüyüşü yaparak, hem göl manzarasına karşı hem de gölde bulunan “Ferhat ile Şirin Köprüsü”nde hatıra fotoğrafları çektirdi.

Yavuz, geçtiğimiz gün Amasya'da turizm sektörünün temsilcileriyle bir araya gelmiş, kentte bir restoranda düzenlenen toplantıda Amasya'nın kültür ve turizm alanında tüm plan ve programını hazırladığını ve elinde somut bir yol haritası olduğunu aktarmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.