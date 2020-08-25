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Görme engelli Esma’ya ilçe müftülerinden anlamlı hediye

İHA

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde çıkan ve 4 evin kullanılamaz hale geldiği yangında Kur'anı Kerim'i yanan görme engelli Esma Edanur Karadaş'a Merzifon ve Gümüşhacıköy Müftüleri, Braille alfabesiyle yazılmış Kur'anı Kerim hediye etti.

Görme engelli Esma’ya ilçe müftülerinden anlamlı hediye

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde çıkan ve 4 evin kullanılamaz hale geldiği yangında Kur'anı Kerim'i yanan görme engelli Esma Edanur Karadaş’a Merzifon ve Gümüşhacıköy Müftüleri, Braille alfabesiyle yazılmış Kur'anı Kerim hediye etti.
Gümüşhacıköy’e bağlı Pusacık köyünde çıkan ve 4 evin kullanılamaz hale geldiği yangını fark ederek anneannesinin hayatını kurtaran yüzde 80 görme engelli 14 yaşındaki Esma Edanur Karadaş, sürekli okuduğu Kur'anı Kerim’ini kurtaramamıştı. Bu olaydan haberdar olan Merzifon İlçe Müftüsü Abdulhamid Pehlivan ve Gümüşhacıköy İlçe Müftüsü Adem Ayrancı, kolları sıvadı. Kısa sürede Türkiye Diyanet Vakfı yayımlarından çıkmış 6 ciltlik Braille Kur'anı Kerimi temin eden Pehlivan ve Ayrancı, Karadaş’a teslim etti.
Kur'anı Kerim'i büyük sevinç içinde alan Esma, 6 ciltlik Braille Kur'anı Kerim'den Yasini Şerifi bulup okumaya başladı. Duygu dolu anlar yaşayan Esma ve ailesi, “Devletimiz ve milletimiz var olsun" diyerek dua etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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