Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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Kıbrıs Gazisi Abdullah Küçük (67), askeri törenle memleketi Amasya’nın Taşova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Ankara’da 67 yaşında hayatını kaybeden Küçük’ün Türk bayrağına sarılı naaşı, baba ocağına getirilerek helallik alındıktan sonra Taşova Merkez Camisi'ne getirildi. Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Küçük’ün cenazesi Doğu Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Küçük’ün yakınlarının yanı sıra Kaymakam Mustafa Berk Çelik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Amasya İl Jandarma Komutanı J. Albay Ayhan Aygün, Piyade Kıdemli Albay Mehmet Atlı, Merkez Komutanı Albay Savaş Bor ile askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı

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