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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya Milli Eğitim Müdürü Taşova’ya veda etti

İHA

Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu, Taşova ilçesine veda ziyaretinden bulundu.

Amasya Milli Eğitim Müdürü Taşova’ya veda etti

Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu, Taşova ilçesine veda ziyaretinden bulundu.
Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu, sosyal medya hesabından görevden ayrıldığını açıklamıştı. Kösterelioğlu ilk önce Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik’e ve sonrasında Belediye Başkanı Bayram Öztürk’e veda ziyareti gerçekleştirdi.
Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, “Beraber çalışma fırsatını bulduğum İl Milli Eğitim Müdürümüz Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu başarılı çalışmalarının sonucu Taşova ilçemize çok şey kazandırmıştır. Özverili çalışmalarından dolayı İl Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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