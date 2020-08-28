Uyuşturucu ile yakalanan zanlı tutuklandı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde sigara paketi içerisine sakladıkları 90 adet exctacy hap ile yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 27 Ağustos Perşembe günü düzenlenen operasyonda 05 HP 567 plakalı araçta ve şüpheli M.K. (31) ile Ü.Ş.’nin (26) üzerinde yapılan aramada sigara paketi içerisinde 90 adet exctacy hap ele geçirilmişti.
"Uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama” suçundan gözaltına alınan M.K. emniyetteki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Ü.Ş. ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.