Amasya Üniversitesi'nin yeni lisansüstü programlarına YÖK onayı

Amasya Üniversitesi'nin akademik programlarının sayısı her geçen gün artıyor.

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı ve Mütercim Tercümanlık Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce) yeni açıldı. Ayrıca Felsefe ve Din Bilimleri Doktora Programı ve Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı açılarak ilk öğrenci alımı 20202021 eğitimöğretim yılında yapılacak.

Yine Üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde disiplinlerarası eğitim veren Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları Anabilim Dalında da Doktora Programı ve uzaktan öğretim İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans programı açılarak, ilk öğrenci alımı 20202021 eğitimöğretim yılında yapılacak.

YÖK tarafından açılması onaylanan yeni Yüksek Lisans ve Doktora programları ile ilgili olarak Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, “Üniversitemizin bünyesine kazandırdığımız yeni bölüm ve programlar ile eğitim kalitesini yükseltmeye dönük çalışmaların yanı sıra, kazandırdığımız her bölüm ve program, sektörün talebi ve ülkemizin gelecekteki ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmektedir. Bu bağlamda; ülkemizin, bölgemizin ve şehrimizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikli öğrenciler yetiştirilebilmesi için çalışıyoruz. Yeni açılan lisansüstü programların Amasya’mıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.



“Haklı sevincini ve gururunu yaşıyoruz”

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, 30 Ağustos Zafer Bayramının 98. yılı dolayısıyla da bir kutlama mesajı yayınladı. Rektör Elmacı mesajında “Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kahraman ordumuzla bütünleşerek Mondros ve Sevr’le kendisine dayatılan ağır koşullara başkaldırısı olan Kurtuluş Savaşımız, 30 Ağustos 1922’de büyük zaferle sonuçlandı. Başkomutanlık Meydan Muharebesi, şanlı milletimizin eşsiz destanlarından biri olarak tarihteki yerini almıştır. Aziz milletimizin istiklal ve hürriyet aşkı, kahraman ordumuzun cesaret ve fedakârlığı ile kazanılan zaferin 98. yılına erişmenin haklı sevincini ve gururunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Zafer Bayramı’nı kutlayan Elmacı şunları söyledi:

“Malazgirt Zaferi ile yurt edindiğimiz vatan toprakları ve kahramanlık destanlarıyla dolu tarihimiz hepimiz için kutsal emanetlerdir. Bilimin ve aklın önderliğinde çalışarak kültür ve medeniyetimizi geliştirerek yüceltmek asli görevimiz olduğunu düşünüyoruz. Büyük Taarruzun Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere; tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, Amasya Üniversitesi olarak; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yürekten kutluyoruz.”

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