30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yılı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yılı

İHA

Amasya'nın Merzifon ilçesinde pandemi nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yılında sadece çelenk sunma töreni ve şehitlik ziyareti düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yılı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde pandemi nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yılında sadece çelenk sunma töreni ve şehitlik ziyareti düzenlendi.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıldönümü kutlama programı, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Atak tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.
Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törende İlçe Kaymakamı Demirkale, Garnizon Komutanı Kuş ve Belediye Başkan Vekili Atak Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören Merzifon Hava Şehitliğinde devam etti.
İlçe protokolünün katılımıyla Müftü Abdulhamid Pehlivan’ın ebediyete intikal eden şehitlerin ruhu için okuduğu dua ile program sona erdi.
Büyük Zaferin 98’inci yıl dönümünde ilçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşları Atatürk Posteri ve Türk Bayrağı ile donatıldı.
Kutlama programına ayrıca Ak Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve az sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Taşova’da sosyal mesafeli, maskeli 30 Ağustos töreni
YEREL HABERLER Taşova’da sosyal mesafeli, maskeli 30 Ağustos töreni
Merzifon’da denetim ekipleri bilgilendirildi
YEREL HABERLER Merzifon’da denetim ekipleri bilgilendirildi
Üreticilerin talepleri değerlendirildi
YEREL HABERLER Üreticilerin talepleri değerlendirildi
Salgın süreci ve yeni dönem görüşüldü
YEREL HABERLER Salgın süreci ve yeni dönem görüşüldü
Özel yetenek sınavında ter döktüler
YEREL HABERLER Özel yetenek sınavında ter döktüler
Amasya Üniversitesi'nin yeni lisansüstü programlarına YÖK onayı
YEREL HABERLER Amasya Üniversitesi'nin yeni lisansüstü programlarına ...
Amasya Üniversitesi’nden Denizli’deki kazı çalışmalarına destek
YEREL HABERLER Amasya Üniversitesi’nden Denizli’deki kazı ...
Elmacı: “Tercih ediliyoruz”
YEREL HABERLER Elmacı: “Tercih ediliyoruz”
Uyuşturucu ile yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ile yakalanan zanlı tutuklandı
Başkentte 30 Ağustos'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak
YEREL HABERLER Başkentte 30 Ağustos'ta bazı yollar trafiğe ...
Geliştirdiği yöntemle, bahçeye girmeden çimleri biçiyor
YEREL HABERLER Geliştirdiği yöntemle, bahçeye girmeden çimleri ...
Amasya Milli Eğitim Müdürü Taşova’ya veda etti
YEREL HABERLER Amasya Milli Eğitim Müdürü Taşova’ya veda etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X