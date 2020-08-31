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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kesmekaya’dan minik Yiğit’e büyük jest

İHA

AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, 8 yaşındaki Enver Yiğit'e sünnet düğünü jesti yaptı.

Başkan Kesmekaya’dan minik Yiğit’e büyük jest

AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, 8 yaşındaki Enver Yiğit’e sünnet düğünü jesti yaptı.
İstanbul’dan Amasya’ya 1 yıl önce yerleşmiş Cerit ailesini Şehirüstü Mahallesi'ndeki ikametlerinde ziyaret eden İl Başkanı Kesmekaya, ailenin en küçük oğlu Enver Yiğit’in hastanede sünnet olacağını öğrendi. Ancak ailenin sünnet düğünü yapamayacakları bilgisini alan Kesmekaya, bunun üzerine harekete geçerek, AK Parti Amasya İl Başkanlığı Sosyal İşler Başkanlığına talimat verdi ve sünnet düğünü organizasyonunu gerçekleştirdi.
Minik Enver Yiğit’in hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Kesmekaya, “Amasya’da ailelere yaptığımız ziyaretler kapsamında İstanbul’dan ilimiz Amasya’ya taşınmış Cerit ailesinin misafiri olduk. Ziyaretimiz sırasında evin en küçük oğlu Enver Yiğit’in babasının rahmetli olduğunu ve devlet hastanesinde sünnet olacağını ancak sünnet düğünü yapamayacaklarının bilgisini aldık. Bunun üzerine Sosyal İşler Başkanımıza talimat vererek sünnet düğünü organizasyonu yapmak için harekete geçtik. Daha sonra Enver Yiğit Cerit evladımız, devlet hastanesinde sünnet olduktan sonra ailesi davetiyelerini tanıdıklarına dağıttı. Bugün de Enver Yiğit evladımızın sünnet düğününü gerçekleştirdik” dedi.

“Oğlumun hayalini üstlenerek bizleri mutlu etti”
AK Parti Amasya İl Başkanlığının oğullarına sünnet düğünü organize ettiklerini ifade eden anne Handan Cerit, “AK Parti Amasya İl Başkanımız, yönetim kurulu üyeleriyle beraber evimize ziyarette bulundular. Oğlum Enver Yiğit’in sünnet olacağını ancak sünnet düğünü yapamayacağımızı öğrendiler. Sağ olsun AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya oğlumun hayali olan sünnet düğünü organizasyonunu üstlenerek bizleri mutlu etti. İl Başkanımızdan Allah razı olsun. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Amasya Şehirüstü Mahallesi’nde yapılan sünnet düğününe ayrıca AK Parti Amasya İl Kadın Kolları Başkanı Mesudiye Altun Gürlevik, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Erol Altınok, Akif Kazancıoğlu, Vedat Bıçak, Onur Kurnaz, Hasan Çanakçı, Soner Özarslan, Medine Kürkçü ve davetliler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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