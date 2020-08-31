Amasya’da ‘OSB Üst Kurulu’nun çalışmaları meyvelerini vermeye başladı

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Amasya’da Vali Mustafa Masatlı’nın başkanlığındaki OSB Üst Kurulu’nun çalışmaları meyvelerini vermeye başladı.

Amasya, Merzifon ve Suluova organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek kapsamlı projeler için Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’ndan (OKA) toplamda 500 bin TL’lik fizibilite desteği sağlandığı bildirildi.

Çalışmalara ilişkin toplantı, Vali Masatlı’nın başkanlığında yapıldı. İldeki mevcut OSB’lerin genişleme alanları, izlenecek yöntemler ve altyapı sorunlarıyla alakalı yapılması gereken çalışmalar ele alındı. Ayrıca Taşova ilçesinde kurulması planlanan OSB ile ilgili çalışmalar gözden geçirildi. TDİ Besi OSB ile ilgili alt yapı konuları görüşüldü.

Toplantıya Vali Masatlı’nın yanı sıra Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Dursun Pazar, KOSGEB İl Müdürü Bayram Ali Kukuş, Taşova Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Aydoğan, OSB İl Koordinatörü Hasbi Altuntaş, mevcut OSB’lerin yöneticileri ve diğer yetkililer katıldı.

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