Suluova'ya yeni kaynak suyu arayışı Belediye içme suyu hattında bakım-onarım ve yeni kaynak suyu için arama çalışması başlattı

Amasya'nın Suluova İlçesi Suluova Belediyesi ekipleri yağış azlığına bağlı olarak depolardaki içme suyu seviyesinin düşmesine çözüm bulmak amacıyla içme suyu hattında bakımonarım ve yeni kaynak suyu için arama çalışması başlattı.

Suluova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, “Depolardaki içme suyu seviyesinin düşmesine çözüm bulmak amacıyla içme suyu hattında bakımonarım ve yeni kaynak arama çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hemşehrilerimizi su tasarrufuna önem vermelerini istiyoruz. Aşırı su tüketimi sebebiyle zorunlu su kesintilerinin yaşanmaması için hemşehrilerimizin bahçe sulamaları, oto yıkamaları ve benzeri gereksiz su tüketimlerinden kaçınmaları gerekiyor. Bununla ilgili hemşehrilerimizin bilinçli hareket etmelerini arzu ediyoruz” denildi.

İçme suyu arzında ortaya çıkan aksamalar ve zorunlu su kesintilerini engellemek amacıyla bir açıklama yayınlayan Suluova Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü kuraklık tehlikesine karşı içme suyunun amaç dışı kullanımına cezai yaptırım uygulanacağına dikkat çekti.

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