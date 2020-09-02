Elektrik trafosuna çarpan traktör alev aldı: 1 yaralı

Amasya'nın Suluova ilçesi SuluovaLadik otoyolu üzerinde traktörün elektrik trafosuna çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ladik istikametinden Suluova istikametine giden Mert Can Bolat idaresindeki traktör, Kolay köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik trafosuna çarptı. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı, çarpmanın etkisi ile traktörün ön kısmı alev almaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede söndürme çalışması yaptı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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