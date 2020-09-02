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Amasya´dan Giresun´a yardım eli

DHA

Amasya´dan Giresun´a yardım eli


Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)AMASYA´dan sel felaketinin yaşandığı Giresun'a, 3 kamyon ile su, meyve ve sebze yardımı gönderildi.
22 Ağustos günü sel felaketi yaşayan Giresun'a Amasya Belediyesi yardım eli uzattı. 3 kamyona yüklenen su, meyve ve sebze konvoy eşliğinde Giresun'a gönderildi.   
`GİRESUN´UN ACISINI GÖNLÜMÜZDE TAŞIYORUZ´
Yaşanan felaketin ardından Giresun´da ciddi bir hasar meydana geldiğini söyleyen Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı "Biz yaşanan olayın akabinde afetin yaşandığı bölge ile irtibata geçerek, araç ve gereç ihtiyaçlarını sorduk. Elimizde bulunan mevcut araçlardan ihtiyaç olanları bölgeye gönderdik. Bir haftadır da araçlarımız bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Teknik yardımımızın sonrasından yaptığımız araştırma sonucunda vatandaşlarımızın su sıkıntısı çektiği bilgisine ulaştık. Bu anlamda Belediye Meclis Üyemiz Celil İnce´nin gayretleri ve hal esnaflarımızın yardımları ile su, sebze ve meyve yüklü üç kamyonu Giresun´a ulaştırmak üzere yola çıkardık. Giresun´un acısını gönlümüzde taşıdığımızı, Giresun'u unutmadığımızı söylemek isterim. Ulaşacak yardımlar ile bölgede yaşayan vatandaşlarımız bir nebze nefes alabilecekler. Tüm emeği geçenlere, yardım da bulunan hal esnafımıza da Giresun halkımız adına teşekkür ediyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merkez Sinan HARMANCI
2020-09-02 11:07:21

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