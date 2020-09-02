8 bin tonluk hububat alım silosunun temeli atıldı

Amasya’nın Taşova ilçesine Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak olan 8 bin tonluk hububat silosunun temeli düzenlenen törenle atıldı.

Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Birliği Müdürü Erol Apaydın, konuşmasında Taşova ilçesine yaklaşık 4 milyon 500 bin liralık yatırım yapacaklarını ifade etti.

Kaymakam Mustafa Berk Çelik ve Belediye Başkanı Bayram Öztürk de yeni yapılacak tesisin ilçe ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti.

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