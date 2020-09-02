Amasya'da saman dolu ahır yandı

Amasya'da çıkan yangında saman dolu ahır küle döndü.
Amasya merkeze bağlı Göndez köyünde Erdal Koç'a ait ahırda çıkan yangın Amasya Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında ahır tamamen yanarken, bitişiğindeki evlere ulaşmadan söndürüldü. Alınan bilgiye göre ahırın içerisinde tarım aletleri ve saman dolu olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.