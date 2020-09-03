TOKİ destekli besi çiftlikleri için geri sayım başladı

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, ilçede Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile iş birliği yaparak besi çiftlikleri yapımı konusunda geri sayımın başladığının müjdesini verdi.

Başkan Üçok, "Uzun uğraşlar verdiğimiz ve Ankara ziyaretimiz sırasında Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un onayladığı TOKİ marifetiyle ilçemize yapılacak olan besi çiftlikleri projesi ile ilgili geri sayım başladı" dedi.

Amaçlarının şehir içerisindeki hayvanlığı şehir dışına taşımak ve ilçedeki hayvan üreticilerinin daha modern tesislerde üretim yapmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Başkan Üçok, "Uzun uğraşlar verdiğimiz ve Ankara ziyaretimiz sırasında Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Bey'in onayladığı TOKİ marifetiyle ilçemize yapılacak olan besi çiftlikleri projesi ile ilgili geri sayım başladı. TOKİ tarafından görevlendirilen Mimar Uğur Bozkurt İlçe Kaymakamımız Abdullah Şen, Besiciler Kooperatifi Başkanı Kenan Ağcıhan ve bizlere proje hakkında bilgi vermek üzere ziyarette bulundu. Proje çalışmaları başlayan TOKİ Destekli Besi Çiftlikleri Projemiz ilçemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.



5075100 başlık ahırlar yer alacak

Başkan Üçok, açıklamalarının devamında ise, "Suluova ilçemizde bir hayalimizi daha gerçekleştirmenin ve hemşehrilerimize verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Projelendirme çalışması 5075100 başlık ahırlar şeklinde olacak. TOKİ aracığı ile yapılıp uygun şartlarda talepler karşılanacak" ifadelerini kullandı.

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