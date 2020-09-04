Suç makinesi hırsız Amasya'da yakalandı

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Amasya’da 18 ayrı suç kaydı ve 15 yıl 4 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç makinesi yakalanarak tutuklandı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması, suç makinesi Kenan K.’nin son işinde Amasya’da yakalanmasını sağladı. 6 adet evden hırsızlık olmak üzere toplam 18 adet suç kaydı bulunan Kenan K.’nin ikametinde yapılan aramada 11 adet çeyrek altın, 8 bin 534 TL para ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelinin yapılan GBT sorgulamasında 15 yıl 4 ay 9 gün kesilmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheli Kenan K., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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