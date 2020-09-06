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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun EBA destek noktaları oluşturuldu

İHA

Hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun EBA destek noktaları oluşturuldu

81 ilde bin 420 noktada EBA destek noktaları oluşturuldu. Bu kapsamda Amasya’nın Suluova ilçesinde de pandemi sebebiyle 31 Ağustos tarihinde uzaktan eğitimle başlayan 20202021 eğitim öğretim yılı öncesinde evinde bilgisayar ve internet erişimi olmayan öğrenciler için 15 noktada EBA destek noktaları oluşturuldu.
Suluova'da her mahalledeki öğrencilerin rahatlıkla internete ulaşabilmesi ve bu imkandan faydalanabilmesi için ilçenin 15 noktasında EBA destek noktaları oluşturuldu. EBA destek noktalarında öğrencilerin ateşleri ölçülüyor, yeni maske veriliyor. Öğrencilerden 7. sınıf öğrencisi Erdem Koçak, “İmkanı olmayanlar, devletimiz bize güzel imkanlar sunmuş. İmkanı olmayanlar buraya gelip istedikleri gibi ders çalışıyorlar, etkinlik yapıyorlar. Devletimize teşekkür ederiz” dedi.
Öğrencilerden Recep Çelik, “İlçemizde bazı yerlerde EBA destek noktaları oluşturuldu. İmkanı olmayan arkadaşlarımız burada canlı derse katılıyor, faaliyet gösteriyorlar. Verdiği desteklerden dolayı yetkililere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, “Evlerinde uzaktan eğitime erişemeyen veya sorun yaşayan öğrencilerimize yönelik ilçemizde 15 noktada erişim noktaları oluşturuldu. Buradaki amacımız 15 tane okulumuz, 21 tane mahallemiz var ilçemizde. 21 mahallemizde 15 okulumuz o mahallelere yakın çerçevede oluşturulup, onların öğrencilerimizin buraya ulaşımı sağlanması noktasında bir adım attık. Sayın bakanımızın geçenlerde yaptığı açıklamada da anlaşılacağı üzere ülkemizde 81 ilde bin 420 noktada şu anda EBA destek eğitim noktası var. Bunun 5 bin civarına çıkması hedefleniyor. Bizim ilçemizde de 15 noktada destek eğitim noktası oluşturuldu” diye konuştu.
EBA destek noktalarını ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, öğrencilere eğitici hediyeler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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