Suluova'ya 'su' müjdesi İkinci su kaynağı da bulundu

Amasya'nın Suluova ilçesinin içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla arama çalışmalarına devam Suluova Belediyesi, ikinci bir su kaynağına daha ulaştı.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Suluovalı vatandaşlara "su" müjdesi verdi. Başkan Fatih Üçok, Suluovalı vatandaşlara, “Arama tarama çalışmaları sonrası bulduğumuz ikinci su kaynağımızı da su nakil hattımıza çok şükür bağladık. Bu çalışmalarda bizlere her türlü desteği veren Soku, Seyfe, Kuzalan ve Eğribuk köyü muhtarlarımıza ve azalarına teşekkür ediyorum. Kısa zamanda harika işler yapan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm hemşehrilerimden ricam; kurak geçen bugünlerde ekim ayına kadar suyumuzun tasarruflu kullanılması ve bahçe sulaması yapılmamasıdır. Sabrınız içinde teşekkür ediyorum.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.