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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Sarı: "Amasya dünyaya açılıyor"

İHA

Başkan Sarı: "Amasya dünyaya açılıyor"

Amasya ‘Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları’nın UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne girebilmesi için protokol imzaları atıldı.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan ‘Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları'nın kalıcı listeye girmesi için Amasya Valiliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü işbirliği ile protokol imza töreni gerçekleştirildi. Mezarlarının kalıcı listeye girmesi için Amasya Valiliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü işbirliği ile protokol imza töreni gerçekleştirildi. İmza törenine Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve protokol üyeleri katıldı.
İnsanoğlunun belirli dönemlerde yaşadığı alanları değerli kılıp, gelecek kuşaklara kültürünü taşıyacak büyük eserler ve izler bıraktığını belirten Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Yaşam alanlarımızın zenginliği, medeniyetimizin izleri olan bu değerli eserleri korumak ve gelecek kuşaklara aynıyla aktarmak bu açıdan önemli bir sorumluluktur. Zira salt ulusal kültürümüzün bir parçası olmayan bu yapılar aynı zamanda dünya mirası olarak nitelendirilmektedir. Dünya mirası ise geçmişimizden bize kalan, günümüzde onunla birlikte var olduğumuz ve gelecek kuşaklara bırakacağımız mirasımızdır. Kültürel ve doğal mirasımızın her biri, yeri doldurulamaz hayat ve ilham kaynaklarıdır. Günümüzde hemen hemen her ülke, mevcut değerlerini korumak ve gelecek kuşaklara aktarabilmek için çaba sarf etmektedir. Bu ülkeler için hem bir itibar konusu hem de bir zenginlik kaynağıdır. Çünkü sürdürülebilir koruma bir yandan büyük masraflar gerektirirken, öte yandan küresel turizm pastasından alınacak payı artırmaktadır. İlimizde bu konuda hak ettiği noktaya ulaşmak istemektedir. Zira Amasya 8 bin 500 yıllık tarihi içerisinde ev sahipliği yaptığı dokuz farklı medeniyet ve bu medeniyetlere ait onlarca eserle bunu hak etmektedir. Kral Kaya Mezarları, Harşena Dağı ve Amasya Kalesi ile şehri bir gerdanlık gibi ikiye bölen Yeşilırmak Nehri ile Hatuniye Mahallesi, Helkıs Sokağı ve tarihi kent merkeziyle, Osmanlılardan günümüze ecdat yadigârı sultan Beyazıt Camii, ilginç mimarisiyle dikkat çeken Burmalı Minare Camii ile Selçuklu mimarisinin en önemli eserlerinden biri olan Gökmedre Camii ve daha nice cami, medrese ve ibadethaneleri ile Ferhat’ın Şirin için dağları deldiği su kanalı ile Helenistik çağda Amasya’da yaşamış Mitra Rahibi Tes’in anıtsal mezarı aynalı mağara ile, İlhanlı Sultanı Muhammed Olcaytu’nun eşi ilduş Hatun için inşa ettiği ve İlhanlılar döneminden günümüze ulaşan tek eser olan ve şu anda içerisinde bulunduğumuz Amasya Darüşşifasıyla da Amasya Bimarhane’si ile Amasya bu marka değeri fazlasıyla hak etmektedir” dedi.
Özellikle 2015 yılında geçici listeye girmeye hak kazanan Harşena Dağı ve Kral Kaya Mezarları'nın şehrin en önemli görsel ve tarihi zenginliklerinden olduğunu söyleyen Başkan Sarı, Bu alan üzerinden Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne girmek bizim açımızdan çok önemli görülmektedir. Zira son olarak altı yıl önce geçici listeye alınmış olan Göbeklitepe’nin daimi listeye alınmasıyla UNESCO’nun Türkiye toprakları içerisinde kültür mirası listesine aldığı kültürel ve doğal varlık sayısı 18'e yükselmiştir. Daimi listeye girmeye hak kazanmış bu sınırlı sayıdaki kültürel ve doğal alanın içerisinde Amasya’mızın da yer alması kent turizmini doğrudan etkileyecektir. Yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında artış sağlanacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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