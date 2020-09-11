Eşi 'sen yapamazsın' dedi, o ise 20 yıldır günde 20 kilometre koşuyor

Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki memur emeklisi Dursun Özmen, "Televizyonda maratoncuları gördüm, eşim 'sen yapamazsın' dedi, o günden sonra hırs yaptım 20 yıldır her gün ortalama 20 kilometre koşuyorum" dedi.

Evde çocukları ile birlikte televizyon izledikleri esnada Avrasya Maratonu koşularına rastladığını ve eşine 'ben de koşarım' dediğini aktaran Özmen, "45 ya da 48 yaşlarında idim, spor nedir bilmezdim. Köy yerinde çobanlık yapardım. Bir gün televizyonda Avrasya Maratonu'nu izlerken eşime 'ben de koşarım' dedim, bana 'sen bu kiloyla nasıl koşacaksın, yapamazsın' dedi. Ona inat koşuya başladım ve 20 yıldır koşuyorum. Aldığım başarıları, madalyaları eşime veriyorum. Bir sporcunun en büyük destekçisi ailesidir. Eşime inat başladım, o 'koşamazsın' dedikçe ben madalya kazandım, dereceye girdim. Ona çok teşekkür ediyorum. O benim en büyük destekçim" ifadelerini kullandı.



Balkan şampiyonluğu var

Gençlerin daha çok bilgisayar ve cep telefonları ile zaman geçirdiklerini ifade eden Özmen, "Balkan şampiyonluğum var, Türkiye’de birçok yarışta derece yaptım. Üzülüyorum ki yarışlara katılmak için Suluova’da sponsor bulamıyorum. Elime geçen madalyaların büyük bir çoğunluğunu da heveslensinler, sporu sevsinler, özellikle bu sporu yapsınlar diye gençlere hediye ettim. Gençleri bu konuda eksik görüyorum" şeklinde konuştu.



Amaç sağlık

"Beni koşarken görenler amacın var mı diye soruyorlar" diyen Özmen, "Amacım sıhhattir. Bana maddiyat değil sıhhat lazım. Ben sıhhatimi bundan kazanıyorum. Bu yaştan sonra koşulur mu diyorlar, ne yapayım kahve köşelerine mi gideyim diyorum. Koşu benim için aşktır, sevgidir. İnanın ki herkesin koşmasını ve bunu uygulamasını istiyorum" diye konuştu.

Özellikle gençlere 67 yaşındaki Dursun Özmen’i örnek gösterdiklerini söyleyen Güreş Antrenörü Yasin Şahin, "Güreş antrenörüyüm, yıllardır güreş yapıyoruz ve güreşlerde koşu bizim için çok önemli. 20 sene önce Dursun ağabeyimiz ile tanıştık. Dursun ağabeyimiz bize koşmanın nefes almanın sağlıklı sporun nasıl olduğunu gösterdi. Onunla koşuya çıkıyoruz. Onun hızına biz ondan genç olmamıza rağmen yetişemiyoruz" açıklamasında bulundu.

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