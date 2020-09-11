Maske takmayan 150 kişiye 140 bin lira para cezası

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Amasya’da yeni tip korona virüs (Kovid19) tedbirlerine uymayan 150 kişiye 140 bin lira para cezası uygulandı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde korona virüs denetimlerini 7/24 sürdürüyor.

Ekipler, virüsünü yayılmasını önlemek için maske takmayan vatandaşları önce uyarıyor, takmamakta ısrarcı olan vatandaşlara idari para cezaları uyguluyor.

Bu kapsamda Amasya’da maske takma kuralının ihlal eden 150 kişiye 140 bin lira para cezası kesildi.

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