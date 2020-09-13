Amasya'da çocuklar için gönül seferberliği devam ediyor Seyyid Vakkas Hz.’nin köyü Tekke'de çocuklar için buluştular

İyilik Hareketi Platformu, “Çocuklar için el ele gönül gönüle” sloganıyla köy ve mahalle ziyaretlerine devam ediyor. İyilik Hareketi ekibinin bu seferki durağı ise Horasan Erenlerinden Seyyid Vakkas Hz. Türbesi’nin aydınlattığı Amasya Taşova Tekke köyü idi.

Tekke İlk ve Orta Okulu önünde 30 çocuğa elbise, ayakkabı, kırtasiye ve gıda paketleri gönüllüler tarafından hediye edildi.

Tekke Köyü Muhtarı Hasan Bolulu; evlerinden kendi aracıyla aldığı çocukları tek tek okul önüne getirerek, “Böyle güzel bir günde çocuklarımızı mutlu eden, bu harekete ve vesile olan yardımseverlere de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

İyilik Hareketi Platformu öncüsü, TGRT FM’nin eski programcılarından olan şair ve yazar Kasım Alper Özdemir ise yapmış olduğu açıklamada, “İyilik Hareketimiz hayırda yarışmaya ve iyiliği paylaşmaya devam ediyor. İnşallah kurumsal bir yapı ve dernekleşme çalışmalarımız da başladı. Biz çocuklarımıza hayata dair her şeyi öğretmeye çalışırken, çocuklarımız bize hayatın ne olduğunu öğretiyor. Korona süreci bize dayanışma ve paylaşma duygularını yeniden kazandırdı diyebiliriz ve bu süreçte bu küçük çocuklarımızdan da çok şey öğrendik. Ne mutlu ayrım yapmadan sevgiyi ve iyiliği paylaşanlara” dedi.

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