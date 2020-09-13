Amasya'da çocuklar için gönül seferberliği devam ediyor Seyyid Vakkas Hz.’nin köyü Tekke'de çocuklar için buluştular

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya'da çocuklar için gönül seferberliği devam ediyor Seyyid Vakkas Hz.’nin köyü Tekke'de çocuklar için buluştular

İHA

Amasya'da çocuklar için gönül seferberliği devam ediyor Seyyid Vakkas Hz.’nin köyü Tekke'de çocuklar için buluştular

İyilik Hareketi Platformu, “Çocuklar için el ele gönül gönüle” sloganıyla köy ve mahalle ziyaretlerine devam ediyor. İyilik Hareketi ekibinin bu seferki durağı ise Horasan Erenlerinden Seyyid Vakkas Hz. Türbesi’nin aydınlattığı Amasya Taşova Tekke köyü idi.
Tekke İlk ve Orta Okulu önünde 30 çocuğa elbise, ayakkabı, kırtasiye ve gıda paketleri gönüllüler tarafından hediye edildi.
Tekke Köyü Muhtarı Hasan Bolulu; evlerinden kendi aracıyla aldığı çocukları tek tek okul önüne getirerek, “Böyle güzel bir günde çocuklarımızı mutlu eden, bu harekete ve vesile olan yardımseverlere de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.
İyilik Hareketi Platformu öncüsü, TGRT FM’nin eski programcılarından olan şair ve yazar Kasım Alper Özdemir ise yapmış olduğu açıklamada, “İyilik Hareketimiz hayırda yarışmaya ve iyiliği paylaşmaya devam ediyor. İnşallah kurumsal bir yapı ve dernekleşme çalışmalarımız da başladı. Biz çocuklarımıza hayata dair her şeyi öğretmeye çalışırken, çocuklarımız bize hayatın ne olduğunu öğretiyor. Korona süreci bize dayanışma ve paylaşma duygularını yeniden kazandırdı diyebiliriz ve bu süreçte bu küçük çocuklarımızdan da çok şey öğrendik. Ne mutlu ayrım yapmadan sevgiyi ve iyiliği paylaşanlara” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıtçı terörü kamerada Akaryakıt istasyonunda denetim yapan 'gelir uzmanı' darp edildi
YEREL HABERLER Akaryakıtçı terörü kamerada Akaryakıt istasyonunda ...
Odasını müzeye çevirdi, şehit oğlunun hatıralarıyla yaşıyor
YEREL HABERLER Odasını müzeye çevirdi, şehit oğlunun hatıralarıyla ...
Başkan Üçok, "Gülümseten sonuç" diyerek son dakika paylaştı
YEREL HABERLER Başkan Üçok, "Gülümseten sonuç" diyerek son dakika ...
Tramvay için imzalar atıldı
YEREL HABERLER Tramvay için imzalar atıldı
Maske takmayan 150 kişiye 140 bin lira para cezası
YEREL HABERLER Maske takmayan 150 kişiye 140 bin lira para cezası
Taşova Orman İşletme idari hizmet binası yenileniyor
YEREL HABERLER Taşova Orman İşletme idari hizmet binası yenileniyor
Eşi 'sen yapamazsın' dedi, o ise 20 yıldır günde 20 kilometre koşuyor
YEREL HABERLER Eşi 'sen yapamazsın' dedi, o ise 20 yıldır günde 20 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X