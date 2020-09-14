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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya Şeker’de 67. pancar alım kampanyası başladı

İHA

Amasya Şeker’de 67. pancar alım kampanyası başladı

Amasya Şeker Fabrikasında 67. pancar alım kampanyası başladı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde Amasya Şeker Fabrikası bahçesinde pandemi kurallarına uygun olarak tören düzenlendi. Amasya Şeker Fabrikasında 20202021 kampanya döneminde üreticiden 660 bin ton pancar alınarak, bu yıl şeker pancarı üretimi için Amasya, Samsun, Tokat, Çorum illeri ve bağlı ilçeleri ile 292 köy, 4 bin 959 üretici ile sözleşme yapılarak 105 bin dekar alanda pancar ekimi yapıldı.
Düzenlenen törene Suluova Kaymakamı Abdullah Şen, Amasya Milletvekilleri Hasan Çilez, Mustafa Levent Karahocagil, Mustafa Tuncer, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kurum kuruluş müdürleri, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.
Göreve geldiklerinde üzerinde çalıştıkları ilk şeyin şirketin şeker kotası olduğunu vurgulayan Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı, “Ülkemizin kotalı sisteme geçtiği ilk yıl yani 2002 yılında, şirketimize verilen şeker kotası 73 bin tondur. Bu kota yıllar içerisinde korunmayıp 57 bin 600 ton seviyelerine gerilemiştir. Şeker kotası üzerine yapılan çalışmalarımız sonucu, yine burada ismini anmadan geçemeyeceğimiz AK Parti Grup Başkanımız Naci Bostancı hocamız rehberliğinde şeker kotamız 79 bin 400 tona kadar yükseltilmiştir. Bu miktar şirketimize verilen 73 bin tonluk kotadan 6 bin 400 ton daha fazladır. Yani şirketin kotası görev süremiz boyunca sürekli artar hale gelmiştir" dedi.
Saatcı, “Pancar miktarına karşılık çiftçilerimize 230 milyon TL ödeme yapılacak olup, bu tutarın 35 milyon TL'si bugüne kadar avans olarak çiftçilerimize ödenmiştir. Ekim sahalarından tahmini 660 bin ton pancar tesellüm edilecektir. Şirket ve pancar ekicisi çiftçilerimizin yanında ve onların yarına olan her kesimle istişare mekanizmalarını sonuna kadar kullanmaktadır. Bir yandan tüyü bitmemiş yetimim hakkı ve hukuku sonuna kadar korunurken diğer yandan devlet büyüklerimiz ve devlet makamlarının bizleri olumlu yönde teşviklerine son derece önem vermekteyiz” diye konuştu.
Suluova Kaymakamı Abdullah Şen, “67. kampanya dönemindeyiz. 1953 yılında da burada Amasya'da rahmetli Menderes ve arkadaşları çok esaslı bir temel attılar ki 67 yıl sonra biz burada yine o sanayi tesisinin ve bütün bağlantılarının, o büyük çarkın bir kampanyasında birlikteyiz beraberiz" ifadelerini kullandı.
Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok ise, “Bugün 67.'sini düzenlediğimiz pancar alım kampanyasının şehrimize, memleketimize, çiftçimize ve tüm ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Protokolün üreticilere hediyeler vermesinin ardından edilen dua ve kesilen kurban ile pancar alım kampanyası başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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