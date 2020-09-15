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Soğan tarlada 80 kuruş, tezgahta 1,5 lira Suluova soğanı lezzeti ve kalitesiyle bir adım önde

İHA

Soğan tarlada 80 kuruş, tezgahta 1,5 lira Suluova soğanı lezzeti ve kalitesiyle bir adım önde

Amasya’nın Suluova ilçesinde üretimi yapılan soğanın hasadı devam ediyor. Tarlada kilosu 60 ile 80 kuruş arasında satılan ‘Suluova soğanı’, Türkiye’de birçok bölgeye gönderiliyor. Soğan pazarda ise 1,5 ile 2 TL arasında fiyatlarda alıcı buluyor.
30 yıldır soğan üreticiliği yapan Savaş Üçok, Suluova’da kışlık soğan hasadının başladığını ancak çiftçinin ürünü umduğu fiyatı bulamadığını kaydetti. Üçok, “Tarlada ortalama 80 kuruştan üreticiden alınan kuru soğan marketlerde ve pazar tezgâhlarında iki katı fiyata satılıyor. Suluova bölgesi genelinde 8 bin ile 10 bin dönüm arasında bir ekim var. Buradan da yaklaşık 3035 bin ton kadar soğan üretimi olacağını tahmin ediyoruz. Şu an kışlık sezonun hasadını yapmaktayız. 7080 kuruşa tüccara satıyoruz. Ama ne yazık ki bizim tüketicimiz gittiği şehirlerde pazarlarda marketlerde 1,80 den 2 buçuğa kadar soğan satış fiyatları var. Arada büyük bir uçurum var. Bu da bize yansımıyor. Bu büyük farkı marketçiler tüketiciye yansıtıyor. Marketlerde tüketiciye yüksek fiyatlara gidiyor. Marketlerin maliyetinden yüzde yüz karla satışa çıkarmalarının denetlenmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Kuraklıktan dolayı soğan rekolte düşük
Rekolteye değinen soğan üreticisi Üçok, "Bu sene kuraklıktan dolayı soğan rekoltesinin düşük olduğunu biliyoruz. Bizim bölgemizde de bazı yerlerde iyi tonaj veren tarlalarımız var. Bazı yerlerde düşük tonaj veren yerlerimiz var. Ama maliyetlerimiz çok yüksek. Para kazanmıyoruz. Neredeyse başa baş geliyor” diye konuştu.
Suluova soğanının özelliğinden de bahseden Üçok, "Suluova soğanının ayrı bir lezzeti vardır. Özellikle ilçemizin iklimi soğan yetiştirmeye çok müsait Allah’ın ilçemize verdiği bir lütuf bu. Güzel pişirmesi, güzel kabuk yapması, sağlıklı bir şekilde gelişmesinden, kalitesinden dolayı Türkiye genelinde Suluova soğanının bir albenisi vardır. Tezgâha döküldüğü zaman kendini belli eder” şeklinde konuştu.
Yıllardır pazar tezgahında soğan ve patates sattığını söyleyen pazarcı esnafı İbrahim Durkut ise “Tarladan 6070 kuruşa alınan soğanı tezgâha getirip işçilik yapıyoruz, incesini irisini ayırıyoruz, fiyatlar 1,5 TL ye kadar çıkabiliyor. Soğan çok iyi ise 2 TL’ye kadar çıkıyor. Müşteri ne kadar ucuza versen o kadar memnun oluyor. O zamanda ettiğimiz kar oranı düşüyor. Tonaj fazla olursa fiyatlardan dolayı inşallah hem satıcının hem müşterinin yüzü güler” ifadelerini kullandı.

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