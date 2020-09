Amasya’da 3 şehit ailesi ve 4 gaziye, devlet övünç madalyası ve beratı verildi

Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen törende konuşma yapan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Şanlı tarih boyunca tüm zorluklara karşı hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymış fedakârlığın karşılığında girdiği her mücadelede zaferle çıkmıştır. Ülkemizin dört bir yanında kutsal vatan toprakları için seve seve canını veren aziz şehitlerimiz ulusal bütünlüğümüzün en önemli göstergesidir. Vatanımızı canları, kanları pahasına koruyan, onurumuzu, bağımsızlığımızı tehdit eden birlik ve bütünlüğümüze kast eden her türlü kalkışmaya karşı çıkıp, bu uğurda canını feda eden tüm şehitlerimize minnet borcumuz hiçbir zaman ödenemez. Ülkemizin her karış toprağında vatanını, bayrağını ve kutsal değerlerini korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz de milletimizin medarı iftiharı ve kahramanlığın yaşayan abideleridir. Milletimizin bekası şehitlik gazilik unvanı kazanmış bir kalbe sahip olan nesiller yetiştirmekle olacaktır. Bunun için geleceğimizin teminatı olan gençlerimize Malazgirt’te, Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, Güneydoğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere 30 yılı aşkın bir süredir terör örgütlerine karşı ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde tüm Türkiye’de verilen mücadeleyi iyi anlatmalı. Bu aziz vatan uğruna gösterilen fedakârlıkları çok iyi öğretmeliyiz. Gazilerimiz ve aziz şehitlerimizin yakınlarının milletimize tebliğ edilmiş en önemli ve kıymetli emanetler olduğu inancıyla devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla tüm imkanlarıyla yanlarında olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim” dedi.

Tören sonunda Amasya Valisi Mustafa Masatlı tarafından şehit yakınlarına ve gazilere devlet övünç madalyası ve beratı takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.