Vali Masatlı: “Ecdadımızın vatan topraklarını bizlere nasıl emanet ettiğinin bilincindeyiz”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Bizler, vatan uğrunda kanlarıyla destanlar yazan, şehitler ve gazilerle dolu bir milletin evlatlarıyız. Ecdadımızın bu vatan topraklarını bizlere nasıl emanet ettiğinin bilinci içerisindeyiz” dedi.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında milletleri millet yapan bir takım değerler bulunduğunu belirten Vali Masatlı, “Milletimizin değerlerinde, vatan, millet ve bayrak sevgisi, her sevginin üzerinde gelir. Bu değerler o milletin harcıdır, olmazsa olmazıdır. İşte bu değerlerden bir tanesi de Gaziliktir. Milletimiz dün olduğu gibi bugün de 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz' diyerek, istiklalini ve istikbalini savunmaktadır. Devletimiz hassasiyet içerisinde ş

ehit ailelerimize ve Gazilerimize karşı her zaman duyarlı olarak yanlarında olmaya devam edecektir. Vatan toprakları üzerinde istiklal ve egemenlik içerisinde bayrak dalgalandırmamızı sağlayanlara, minnetlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Müşir ve Gazi' unvanı verilişinin yıl dönümü vesilesiyle, şanlı tarihimizin mimarları olan tüm şehitlerimizi, tüm gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyoruz” ifadelerini kullandı.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Yavuz Selim Meydanı’ndaki Atatürk anıtına çelenklerin sunulduğu törene katılan Masatlı, kentteki bir şehit ailesini ve gaziyi de ziyaret ederek kendilerinin emanet olduğunu, her zaman yanlarında bulunacaklarını belirtti.

