Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz

İHA

Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz

Amasya'da bir nikahta damada arkadaşları tarafından şok sürpriz yapıldı. Damadın arkadaşlarının Müslüm Gürses'in 'Son pişmanlık neye yarar' şarkısını açması, solonda misafirlere komik anlar yaşattı.
Adana ve Kahramanmaraş'ta nikah töreninde damadın evet dediği sırada damadın arkadaşları, Müslüm Gürses’in seslendirdiği ‘Son pişmanlık ne yarar’ sözlerinin yer aldığı müzikle sürpriz yapmışlardı. Bu kervana Amasya da katıldı.
Amasya'da, yeni tip korona virüs tedbirleri nedeniyle düğünlerin yasaklanması üzerine 31 yaşındaki Soner Çetin, 29 yaşındaki Nazmiye Eren çiftinin düğünü, planlanan tarihten geç yapıldı. Törende Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok'un, "Nazmiye Eren'i eş olarak kabul ediyor musunuz?" sorusuna damadın "evet" diye cevap vereceği sırada arkadaşlarının Müslüm Gürses'in 'Son pişmanlık neye yarar' şarkısını açması, solonda misafirlere komik anlar yaşattı.
En güzel anlarına tanıklık ettiği Soner ve Nazmiye çiftine mutluklar dileyen Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Damadın arkadaşları mizahi bir dille nikah akdine neşe kattılar. İlk defa böyle bir ilginç an ile karşılaştım. Genç çiftimizi ve ailelerini tebrik ediyor, mutluklar diliyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Suluova'da öğrencilerin maskeleri belediyeden
YEREL HABERLER Suluova'da öğrencilerin maskeleri belediyeden
Özel hastanenin test hatası yüzünden karantinaya alındı
YEREL HABERLER Özel hastanenin test hatası yüzünden karantinaya ...
Vali Masatlı: “Ecdadımızın vatan topraklarını bizlere nasıl emanet ettiğinin bilincindeyiz”
YEREL HABERLER Vali Masatlı: “Ecdadımızın vatan topraklarını bizlere ...
Gaziler Günü'nde konuşma yaparken heyecanlanıp yere yığıldı
YEREL HABERLER Gaziler Günü'nde konuşma yaparken heyecanlanıp yere ...
Başkan Sarı'dan '81 ilde 81 okula Amasya Elması'
YEREL HABERLER Başkan Sarı'dan '81 ilde 81 okula Amasya Elması'
Öğrencilere 'Amasya elması' desteği
YEREL HABERLER Öğrencilere 'Amasya elması' desteği
Amasyalı gazi: "Arkadaşım gözümün önünde şehit oldu, o anı unutamıyorum" 45 yıldır gazi eşini kapıda karşılıyor
YEREL HABERLER Amasyalı gazi: "Arkadaşım gözümün önünde şehit oldu, ...
Köye güneş panelli içme suyu deposu
YEREL HABERLER Köye güneş panelli içme suyu deposu
Başkan Saatcı: "Çiftçilerimize hizmet yarışında bende varım"
YEREL HABERLER Başkan Saatcı: "Çiftçilerimize hizmet yarışında bende ...
Ak Parti Taşova'da, Sobacı Güven Tazeledi
YEREL HABERLER Ak Parti Taşova'da, Sobacı Güven Tazeledi
Vali Masatlı: "Gönülleri buluşturan yollar inşa etmeyi sürdürüyoruz"
YEREL HABERLER Vali Masatlı: "Gönülleri buluşturan yollar inşa ...
Taşova'da fiziksel mesafeli ve maskeli İlköğretim Haftası töreni
YEREL HABERLER Taşova'da fiziksel mesafeli ve maskeli İlköğretim ...
Otomobil, kamyonete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, kamyonete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Amasya’da 3 şehit ailesi ve 4 gaziye devlet övünç madalyası
YEREL HABERLER Amasya’da 3 şehit ailesi ve 4 gaziye devlet övünç ...
Suluova Ülkü Ocaklarından 10 bin ücretsiz maske
YEREL HABERLER Suluova Ülkü Ocaklarından 10 bin ücretsiz maske
Taşova Yüksel Akın MYO Müdürlüğüne Kurt atandı
YEREL HABERLER Taşova Yüksel Akın MYO Müdürlüğüne Kurt atandı
Amasya’da 65 yaş üstüne toplu taşıma kısıtlaması getirildi
YEREL HABERLER Amasya’da 65 yaş üstüne toplu taşıma kısıtlaması ...
Samsun ve Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun ve Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X