Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz

Amasya'da bir nikahta damada arkadaşları tarafından şok sürpriz yapıldı. Damadın arkadaşlarının Müslüm Gürses'in 'Son pişmanlık neye yarar' şarkısını açması, solonda misafirlere komik anlar yaşattı.

Adana ve Kahramanmaraş'ta nikah töreninde damadın evet dediği sırada damadın arkadaşları, Müslüm Gürses’in seslendirdiği ‘Son pişmanlık ne yarar’ sözlerinin yer aldığı müzikle sürpriz yapmışlardı. Bu kervana Amasya da katıldı.

Amasya'da, yeni tip korona virüs tedbirleri nedeniyle düğünlerin yasaklanması üzerine 31 yaşındaki Soner Çetin, 29 yaşındaki Nazmiye Eren çiftinin düğünü, planlanan tarihten geç yapıldı. Törende Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok'un, "Nazmiye Eren'i eş olarak kabul ediyor musunuz?" sorusuna damadın "evet" diye cevap vereceği sırada arkadaşlarının Müslüm Gürses'in 'Son pişmanlık neye yarar' şarkısını açması, solonda misafirlere komik anlar yaşattı.

En güzel anlarına tanıklık ettiği Soner ve Nazmiye çiftine mutluklar dileyen Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Damadın arkadaşları mizahi bir dille nikah akdine neşe kattılar. İlk defa böyle bir ilginç an ile karşılaştım. Genç çiftimizi ve ailelerini tebrik ediyor, mutluklar diliyorum" dedi.

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