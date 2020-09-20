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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dereye düşen tosun 3 saatlik çalışma ile kurtarıldı

İHA

Dereye düşen tosun 3 saatlik çalışma ile kurtarıldı

Amasya’nın Belmebük köyünde dereye düşen ve arka sağ ayağı kırılan tosun Amasya Arama Kurtarma Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü Derneği (AKDOSD) gönüllü üyelerinin 3 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Belmebük köyünde dereye düşen tosunu görenler durumu AKDOSD’a haber verdi. Zaman kaybetmeden olay yerine giden gönüllü ekip, hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı. Karaköprü Köyü Muhtarı Hasan Öksüz’e ait olan hayvan ağaçlardan yapılan sedye ve iplerden yapılan makara ile düştüğü yerden yukarı çekilerek kurtarıldı. AKDOSD Başkanı Zeki Sağır, “Muhtarım hayvanın dereye düştüğünü ihbar etti bize. Bizde ekip arkadaşlarımızla yaklaşık dereden 3 saatlik bir çalışma sonucu hayvanı çıkardık sağ salim. Muhtarımıza teslim ettik" dedi.

Dereye düşen hayvanın sahibi muhtar Hasan Öksüz, “Sağ olun, Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Allah böyle yetişmiş adamları Amasya’mıza nasip etsin. 1 gece hayvanımız dışarıda kaldı ama canı sağ” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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