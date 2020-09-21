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CHP´li İnce: Akıllı siyaset lazım

DHA

CHP´li İnce: Akıllı siyaset lazım


Hüseyin KALAY/AMASYA, (DHA) CHP´li Muharrem İnce, `Memleket Hareketi' gezileri kapsamında Amasya ziyaretinde, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın´ın, `bukalemun´ çıkışıyla ilgili, "Akıllı telefonların, fabrikaların ve şirketlerin olduğu bir dönemde akıllı siyaset lazım. Zekâ ve mizahı kullanarak yapılan açıklamalara cevap veririm. Kaba sözler benim işim değil" dedi.
CHP´li Muharrem İnce, `Memleket Hareketi´ gezileri kapsamında Karadeniz ziyaretleri için bugün Amasya´ya geldi. Önce Merzifon ilçesini ziyaret eden İnce, ilçede dolaşarak vatandaşları selamladı. Daha sonra esnafı ziyaret eden İnce, pandemi nedeniyle sosyal mesafe ve maske uyarılarında da bulundu. Muharrem İnce, dün Artvin gezisi sırasında Türk Tabipler Birliği ve MHP lideri Devlet Bahçeli´yle ilgili yapmış olduğu açıklamaları eleştiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın´ın, "Çapınıza bakmadan MHP ve liderine dil uzatan sizin gibi siyaset bukalemunları teker teker temizlenecek" çıkışına yanıt verdi.
`KABA SÖZLER, ARTIK ESKİ MODEL SİYASETÇİLERİN İŞİDİR´
İnce, "Hepimizin elinde akıllı telefonla var, artık akıllı fabrikalar var. Akıllı telefonların, fabrikaların ve şirketlerin olduğu bir dönemde akıllı siyaset lazım. Siyasi tartışmaların içerisinde mizah var mı, bir zeka kırıntısı var mı diye bakarım. Bir siyasetçi, başka bir siyasetçiyi taşı gediğine oturtmalıdır. İçinde şaka, mizah ve zeka olmalıdır, onu köşeye sıkıştırmalıdır, gülümsetmelidir. Bunlar varsa siyaseten cevap veririm, bunlar da akıllı siyasettir. Yoksa kaba sözler, artık eski model siyasetçilerin işidir. Kaba ve çirkin sözlere cevap vermeye gerek duymuyorum. Zeka ve mizahı kullanarak, taşı gediğine oturtacak şekilde, karşıdakini sarsacak şekilde, onu düşündürtecek şekilde bir açıklama olursa cevap veririm. Kaba sözler benim işim değil" diye konuştu.
DHA-Politika Türkiye-Amasya Hüseyin KALAY
2020-09-21 11:45:17

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