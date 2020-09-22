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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya Valisi Masatlı, sosyal medyadan vatandaşları uyardı

İHA

Amasya Valisi Masatlı, sosyal medyadan vatandaşları uyardı

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, valiliğin sosyal medya hesaplarından, korona virüs salgınına karşı vatandaşları uyardı.
Amasya Valisi Mustafa Masatlı açıklamasında, “Bilindiği üzere korona virüsün yayılım hızını düşürmek ve toplum sağlığını korumak adına bir dizi önlem alınarak uygulamaya konulmaktadır. Bu önlemlerin başında da sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak geliyor” dedi.

“Alınan tedbirlere eksiksiz uyulmasını rica ediyoruz”
Vali Masatlı, Twitter ve İnstagram’dan yapılan açıklamada şu ifadeleri yer verdi:
“İnsan hayatını açıkça tehdit eden salgına karşı mücadelemizin sekteye uğramaması için salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla il ve ilçelerimizdeki düğün, nişan, taziye evi, mahalle/semt pazar yerleri gibi kalabalık ortamlarda alınan tedbirlere eksiksiz uyulmasını siz değerli vatandaşlarımızdan önemle rica ediyoruz. Daha öncesinde tanımadığımız bir virüsle savaşmamız nedeniyle salgın süresince tespit ettiğimiz vakalar üzerinde yaptığımız araştırmalarda bulaşın daha çok yakın çevre, akraba, komşu ilişkilerinde görülmesi bu konuda daha dikkatli olmamız gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle bilhassa salgının arttığı bu dönemde aile içi bulaşmayı kontrol altına almak için akraba ve eş dost ziyaretlerini mümkün olduğunca yapmamak, zorunlu temaslarda maske, mesafe ve hijyen kurallarına eksiksiz uymak, özellikle sizin ve sevdiklerinizin sağlığı için büyük önem arz etmektedir.”

“Basit tedbirlerle büyük oranda bulaşmayı önlemek mümkün olacaktır”
Vali Masatlı, son olarak vatandaşları için “Unutulmamalıdır ki önlemlerden verilecek her taviz bulaşma riskini artıracaktır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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