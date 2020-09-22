Amasya Valisi Masatlı, köylerde vatandaşların sorunlarını dinledi

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Merzifon ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Vali Masatlı, ilk önce “Farklı Seviyeli Kavşak Projesi" çalışmalarına başlanan Merzifon Meray ile Merzifon OSB Kavşaklarında incelemelerde bulundu. Daha sonra OSB yeni genişleme alanını ile alt ve üst yapı yatırımlarını yerinde inceledi yetkililerden bilgi aldı, değerlendirmelerde bulundu. Merzifon OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Amasya Valisi Mustafa Masatlı'nın başkanlığında yapılarak sanayi alanı, alt yapı, sosyal alanlar ve mali durum değerlendirildi.

Vali Masatlı ve beraberindekiler Merzifon’da salgın tehdidine karşı vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek için alınan kararların sahadaki uygulamalarını yerinde inceledi. İnceleme sırasında dükkanları ve durdurulan bir minibüsün içindeki vatandaşları sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına uymaları yönünde uyardı.



Köy ziyareti

Vali Mustafa Masatlı, ilçeye bağlı Karamustafapaşa ve Kayadüzü köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Karamustafapaşa köyünde cami avlusunda, Kayadüzü köyünde ise köy kahvesinde bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet ederek, köyün sorun ve taleplerini dinledi. Ziyaret ettiği köylerde vatandaşlar tarafından karşılanan Vali Masatlı, köylerde ikamet eden vatandaşlara her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını dile getirdi. Masatlı, bu ziyaretler vesilesiyle köylerin ulaşım, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon gibi konularda karşılaştığı sorunları her yönüyle yerinde görüp tespit ederek, bu sorunlara çözüm üretmeyi amaçladıklarını belirtti. Vatandaşlar, Vali Mustafa Masatlı’nın ziyaretinden duydukları mutluluğu dile getirdiler. Köylerin sorun ve taleplerini Vali Masatlı’ya bizzat aktararak, gösterdiği ilgi ve alaka içinse ayrıca teşekkür ettiler.

Masatlı'ya ziyaretlerinde Kaymakam Demirkale, Belediye Başkanı Alp Kargı ve diğer yetkililer eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.