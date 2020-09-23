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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya Suluova’da müze gibi çiçekçi dükkanı

İHA

Amasya Suluova’da müze gibi çiçekçi dükkanı

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaklaşık 25 yıldır esnaflık yapan Tuncay Çetin'in çiçekçi dükkanı, antika eşyalar ile adeta küçük bir müzeyi andırıyor.
Özellikle farklı çeşitlerdeki gaz lambalarının bulunduğu çiçekçi dükkanında birbirinden farklı antika eşyalar da koleksiyonda yer alıyor. 39 yaşındaki Tuncay Çetin, eski bir radyodan Türk sanat müziği dinleyerek antika eşyalarının içinde çiçekçilik mesleğini yapıyor.
Mesleğe başladığı dönemde antika eşyalara merak saran Çetin, katıldığı mezatlardan topladığı eşyalarla çiçekçi dükkanını zamanla adeta bir antikacıya çevirdi. Gelen müşterilerin içeri girdiklerinde şaşkınlıklarını gizlemeyemedikleri dükkanda çok eski yıllardan günümüze kadar kullanılan aralarında çıra, lüküs, gaz lambası, tüfek, telefon, radyo ve kahve öğütme makinesinin bulunduğu birçok eşya sergileniyor.

"Tarihimizi unutturmak istemedim"
Oluşturduğu mini müze ile geçmişten geleceğe ışık tutmaya çalıştığını belirten Çetin, "Bu eşyaların her birinde ayrı hatıralar ve yaşanmışlıklar var. Özellikle gençler gelsin görsün istedim ve dükkanımda bu mini müzeyi oluşturdum. Onlar ziyaret ettikçe bende çok büyük keyif alıyorum" dedi.

Müşteriler şaşırıyor
Özellikle dükkana ilk kez gelen müşterilerin büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını anlatan Çetin, şunları söyledi:
"Müşterilerim dükkana geldikleri zaman şaşırıyorlar. 'Biz çiçekçi dükkanına mı, antika dükkanına mı geldik' diyorlar. Gelen gençler bazı eşyalara bakıp hiç görmediklerini ve ne olduğunu soruyorlar. Ben de anlatıyorum. Yaşı biraz daha ileri olanlar 'Sen gerçekten de yaşatıyorsun, ne güzel bak biz bunları unutmuştuk. Onları gördüğümüzde eskiyi hatırlıyoruz' diyorlar. Kimi bunlarla yaşamış, kimi hiç görmemiş. Burada gelip gördükleri zaman biraz tuhaf oluyorlar. Hem de heyecanlanıyorlar. Bunları sergilediğim için bana teşekkür ediyorlar."
Çiçekçilik mesleğini uzun yıllardır sürdüren Tuncay Çetin'i sık sık ziyaret ettiklerini ve dükkanında fotoğraf çektirdiklerini söyleyen Hakkı Ak, "Abimiz ilçemizde yıllardır esnaflık yapar ve bizler de ondan alışveriş yaparız. Dükkanına geldiğimizde eskilere gidiyoruz. Bu da ayrı bir huzur veriyor" ifadelerini kullandı.
Çiçekçi dükkanında gördüğü bazı eşyaların bir zamanlar biz şunu kullanırdık diyerek dedesinin anlattığını ve burada canlı görmenin de ayrı bir mutluluk verdiğini ifade eden Sıla Bozkurt ise "Özellikle eskilerde kullanılmış eşyaları görmek için bu dükkanı ziyaret ederiz. Arkadaşlarımız ile fotoğraf çekiniriz. Eskilerde yaşanan zor şartları bizler göremedik ama bunu da abimiz günümüze taşıyıp bizlerde buluşturdu kendisine çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

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