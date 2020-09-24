Vali Masatlı’dan “Hayat Kimliğimle Kolay” projesine destek

Amasya Valisi Mustafa Masatlı “Hayat Kimliğinle Kolay“ projesinin ilk adımını oluşturan sürücü belgesi bilgilerinin TC kimlik kartına yüklenmesi işlemini yaptırdı.

Vali Masatlı, ehliyet bilgilerinin çipli kimlik kartları ile birleştirilmesi projesi kapsamında İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünü ziyaret etti. Burada gerçekleştirilen işlemlerin ardından Vali Masatlı, İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Zehra Şahinler’den vatandaşların ehliyet bilgilerinin kimlik kartlarına aktarım konusunda nasıl bir planlama yapıldığı hakkında bilgi aldı.



“Hayat Kimliğimle Kolay” projesi vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlayacak

Vali Masatlı, hayata geçirilen projenin vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacağını vurgulayarak, "Geçmiş dönemden günümüze vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için bakanlıklarımız tarafından sürekli olarak yenilikler yapılmakta ve pek çok proje hayata geçirilmektedir. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğümüz tarafından hayata geçirilen 'Hayat Kimliğimle Kolay' projesi de bunun en güzel örneklerinden bir tanesidir. Ehliyet bilgilerinin kimlik kartına aktarılması ile birlikte pek çok veriye aynı anda ulaşma imkanı elde etmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların proje kapsamında yeni nesil sürücü belgelerini, Alo 199 Çağrı Merkezi ve "randevu.nvi.gov.tr" web adresinden alınacak randevuyla Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden TC kimlik kartına aktarımını yapabileceklerdir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.