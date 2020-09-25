Fedakar sağlık çalışanlarının pandemi ile mücadelesi objektiflere yansıdı

Türkiye’nin korona virüs ile mücadelesinin kahramanları sağlık çalışanlarının mücadelesi objektiflere yansıdı.

Türkiye’nin yeni tip korona virüs (Kovid19) ile mücadelesinin kahramanları sağlık çalışanları, yaşanan zorlu süreçte büyük bir özveri ve gayretle çalışmalarını sürdürüyor. Amasya’da mevsim normalleri üzerinde seyreden bunaltıcı havaların eşliğinde kişisel koruyucu ekipmanlarını kendilerinin ve sevdiklerinin sağlığını korumak için bir an olsun üstlerinden çıkarmayan sağlık çalışanları, günün her saati kutsal görevlerini yerine getiriyorlar.

Zorlu bir coğrafyaya sahip Amasya’da kilometrelerce yol kat ederek vatandaşlara ulaşan sağlık personeli, çoğu zaman ailelerinden ayrı yaşayarak üstün bir mücadele örneği sergiliyor. Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi kovid servisinde de gün boyu test alarak hastalarla yakın temasta olan sağlıkçıların üstün gayret göstererek çalışmaları objektiflere yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.