Suluova Belediyesinden 'tablet' kampanyası

Korona virüs salgını ile birlikte ön plana çıkan dijital uzaktan eğitime katkı sunmak için harekete geçen Suluova Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyası başlattı.

“Suluova’mızda tabletsiz öğrenci kalmasın. Bir tablet de senden” sloganıyla başlatılan kampanyada ilk etapta en az 100 öğrenciye tablet hediye etmek istediklerini belirten Belediye Başkanı Fatih Üçok “Ancak Belediyemiz ve hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile bu rakamı aşacağımıza gönülden inanıyorum. Hemşehrilerimizin eğitime katkı konusunda ne kadar hassas ve yardımsever olduğunu biliyorum. Hedefimiz kampanya sonunda Suluova’da tabletsiz hiçbir öğrencinin kalmamasıdır. Eğitime gönül vermiş tüm dostlarımızın 444 76 79 iletişim numaramızdan desteklerini bekliyoruz” dedi.

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