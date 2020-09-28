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Kereste dükkanından dünya 2.'liğine Engelli gencin bileğini kimse bükemiyor

İHA

Kereste dükkanından dünya 2.'liğine Engelli gencin bileğini kimse bükemiyor

Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki bedensel engelli Ömer Aydın, engeline aldırmadan hem babasının kereste dükkanında çalışıyor hem de 17 yaşında başladığı bilek güreşi sporunda tam 38 madalya kazanarak kırılması zor bir başarıya imza atıyor.
Bir ağaçtan düşmesi sonucu 13 yaşında ayaklarından bedensel engelli olan şampiyon Ömer Aydın, engeline aldırmadan azimle spor yapmaya devam etti. 20 yaşında 90 kilogramdaki milli sporcu olan Aydın’ın, 3'er tane Avrupa 3.'lüğü ve 2.'liği, 4 defa üst üste Avrupa şampiyonluğu, 3'er kez dünya 3.'lüğü ve 2.'liği ve sayısız Türkiye şampiyonluğu bulunuyor.
Babasının kereste dükkanında çalışan Aydın, burada kendine bir ofis oluşturmuş, madalyalarını da burada sergiliyor. Aydın son olarak Kocaeli’de düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 22 ilden toplam 114 sporcunun katıldığı organizasyonda sağ kolda Türkiye şampiyonu, sol kolda Türkiye ikincisi oldu.
Çocukluğundan bu yana babasının kereste dükkanında çalışan şampiyon Ömer Aydın, “Babam 50 senedir esnaftır. Biz de onun yanında yetişiyoruz. Ben özel idarede de çalışıyorum. 17 yaşında bilek güreşine başladım. Bir arkadaşımın sayesinde başladım ve o bıraktı ben devam ediyorum. Sağ olsun, Allah razı olsun o arkadaşımdan. Ondan son bu sporda çok fazla başarı elde ettim. 38 tane madalyam var. 18 Türkiye şampiyonluğum var. 3 sefer Avrupa şampiyonluğum var. 3 sefer Avrupa ikinciliğim var. Üst üste 4 sefer de Avrupa şampiyonluğum var. Dünya üçüncülüğüm 3 defa var. Dünya ikinciliğim var 3 kez. Allaha hamdolsun 17 yaşımdan bu yana 12 senedir bu işi devam ettirip, gidiyoruz. Boş zamanlarımızda iş yerimize bakıyoruz, kendi işimize bakıyoruz. Böyle devam edip gidiyoruz, Allaha hamdolsun” dedi.
Tek eksiğinin dünya şampiyonluğu olduğunu belirten Aydın, “Nasip olursa Allah nasip ederse dünya şampiyonluğunu almaya çalışacağım. Uğraşıyoruz da, çalışmalar yapıyoruz. İnşallah bir dünya şampiyonluğu getireceğim bu Amasya Suluova’ya. Amasya Gençlik ve Spor Müdürlüğü adına da ferdi olarak yarışıyorum. İnşallah da böyle devam edecek” diye konuştu.

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