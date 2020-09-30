Çoban tarafından bulunan “yaralı şahin” yetkililere teslim edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çoban tarafından bulunan “yaralı şahin” yetkililere teslim edildi

İHA

Çoban tarafından bulunan “yaralı şahin” yetkililere teslim edildi

Amasya’nın Taşova ilçesinde çoban tarafından bulunan “yaralı şahin” yetkililere teslim edildi.
Amasya’nın Taşova ilçesi Çaydibi köyünde çobanlık yapan Necmettin Türköz, büyükbaş hayvan otlatmak için gittiği Faravga mevkisinde kanadından yaralanan şahini gördü. Otlatma işini bitirdikten sonra yaralı şahini Taşova Milli Parklar yetkililerine teslim etmek için getirdi. Çoban Necmettin Türköz, “Çaydibi’ndenim. Büyükbaş hayvan otlatırken bu yaralı şeyi buldum. Yaralı halde. Ben de geldim yetkililere teslim ediyorum. İnşallah tedavisini yaptırırlar” dedi.
Taşova Milli Park Yetkilisi Mustafa Akıl, “Kendisine teşekkür ediyoruz. Biz de bunu alıp tedavisini yaptırıp, tekrar doğaya salacağız. Evet kanadı kırık, gereken tedavileri yapıp tekrar doğaya salacağız inşallah” diye konuştu.

Avcıları uyardı
Çoban Necmettin Türköz, “Bu avcı arkadaşlarıma bir çağrıda bulunuyorum. Yabani hayvanlara kurşun atmasınlar. Yaralı hayvanları bulduktan sonra getirsinler yetkililere teslim etsinler” ifadelerini kullandı.
Sol kanadından yara bulunan ve güçsüz düşen şahin, yetkililerin teslim almasından ardından tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne ulaştırılmak üzere Amasya’ya gönderildi.
Yaralı şahinin gerekli tedavi ve bakımının yapılmasının ardından doğal yaşam ortamına bırakılacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Minik öğrencilerden ilginç ödev çözümleri Kimisi buzdolabını kimisi evin duvarını kimisi de giysi dolabını okul tahtası yaptı
YEREL HABERLER Minik öğrencilerden ilginç ödev çözümleri Kimisi ...
Kuş cennetinde sular çekildi, ‘Pelikan Adası’na yol açıldı
YEREL HABERLER Kuş cennetinde sular çekildi, ‘Pelikan Adası’na yol ...
Amasya OSB Üst Kurul Toplantısı
YEREL HABERLER Amasya OSB Üst Kurul Toplantısı
Kereste dükkanından dünya 2.'liğine Engelli gencin bileğini kimse bükemiyor
YEREL HABERLER Kereste dükkanından dünya 2.'liğine Engelli gencin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X