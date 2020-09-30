Amasya’nın Taşova ilçesinde çoban tarafından bulunan “yaralı şahin” yetkililere teslim edildi.

Amasya’nın Taşova ilçesi Çaydibi köyünde çobanlık yapan Necmettin Türköz, büyükbaş hayvan otlatmak için gittiği Faravga mevkisinde kanadından yaralanan şahini gördü. Otlatma işini bitirdikten sonra yaralı şahini Taşova Milli Parklar yetkililerine teslim etmek için getirdi. Çoban Necmettin Türköz, “Çaydibi’ndenim. Büyükbaş hayvan otlatırken bu yaralı şeyi buldum. Yaralı halde. Ben de geldim yetkililere teslim ediyorum. İnşallah tedavisini yaptırırlar” dedi.

Taşova Milli Park Yetkilisi Mustafa Akıl, “Kendisine teşekkür ediyoruz. Biz de bunu alıp tedavisini yaptırıp, tekrar doğaya salacağız. Evet kanadı kırık, gereken tedavileri yapıp tekrar doğaya salacağız inşallah” diye konuştu.



Avcıları uyardı

Çoban Necmettin Türköz, “Bu avcı arkadaşlarıma bir çağrıda bulunuyorum. Yabani hayvanlara kurşun atmasınlar. Yaralı hayvanları bulduktan sonra getirsinler yetkililere teslim etsinler” ifadelerini kullandı.

Sol kanadından yara bulunan ve güçsüz düşen şahin, yetkililerin teslim almasından ardından tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne ulaştırılmak üzere Amasya’ya gönderildi.

Yaralı şahinin gerekli tedavi ve bakımının yapılmasının ardından doğal yaşam ortamına bırakılacağı bildirildi.

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