Vali Masatlı, Teknofest 2020’de Amasya’yı temsil eden öğrencileri ağırladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Masatlı, Teknofest 2020’de Amasya’yı temsil eden öğrencileri ağırladı

İHA

Vali Masatlı, Teknofest 2020’de Amasya’yı temsil eden öğrencileri ağırladı

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Teknofest 2020’de Amasya’yı temsil eden öğrencileri ağırladı.
İlk yılında 550 bin, ikinci yılında ise 1 milyon 720 bin kişinin ziyaret ettiği dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivali TEKNOFEST’te milyonlarca insan, coşku ve heyecanla bir araya gelerek “Milli Teknoloji Hamlesi”ne tanıklık etmişti. Ülkemizin önde gelen kuruluşlarının desteği ve özverili çalışmaları ile düzenlenen TEKNOFEST bu yıl ise 63 paydaşı ile İstanbul’da yanan “Milli Teknoloji Hamlesi” meşalesini Gaziantep’e taşıdı.
Gaziantep’te düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST gurur, coşku ve heyecan dolu günlerin ardından sona erdi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde; Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin destekleriyle düzenlenen festivale üçüncü yılında milli mücadelenin gazi şehri Gaziantep ev sahipliği yaptı. Pandemi nedeniyle ziyaretçiye kapalı olarak gerçekleştirilen festival, milyonlar tarafından ekranları başından ve dijital platformlardan ilgiyle takip edildi.
Gaziantep’te düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST 2020" de Amasya’yı başarıyla temsil eden ve projeleri ödül alan öğrenciler ve öğretmenler Vali Mustafa Masatlı tarafından kabul edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Masatlı, ‘hünnap’ hasadına katıldı
YEREL HABERLER Vali Masatlı, ‘hünnap’ hasadına katıldı
Çoban tarafından bulunan “yaralı şahin” yetkililere teslim edildi
YEREL HABERLER Çoban tarafından bulunan “yaralı şahin” yetkililere ...
Minik öğrencilerden ilginç ödev çözümleri Kimisi buzdolabını kimisi evin duvarını kimisi de giysi dolabını okul tahtası yaptı
YEREL HABERLER Minik öğrencilerden ilginç ödev çözümleri Kimisi ...
Kuş cennetinde sular çekildi, ‘Pelikan Adası’na yol açıldı
YEREL HABERLER Kuş cennetinde sular çekildi, ‘Pelikan Adası’na yol ...
Amasya OSB Üst Kurul Toplantısı
YEREL HABERLER Amasya OSB Üst Kurul Toplantısı
Kereste dükkanından dünya 2.'liğine Engelli gencin bileğini kimse bükemiyor
YEREL HABERLER Kereste dükkanından dünya 2.'liğine Engelli gencin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X