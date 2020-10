Amasya'da köpek ölümleri iddiası Hayvanseverlerin iddialarına Başkan Öztürk’te cevap

Amasya’nın Taşova ilçesinde gayri resmi faaliyet gösteren hayvan barınağıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan olumsuz görüntüler hayvansevelerin tepkisini çekerken, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ise bunları ‘kasıt’, ‘provokasyon’ ve ‘karalama kampanyası’ olarak nitelendirdi.

Geçen hafta, bir hayvansever tarafından Taşova Belediyesi önüne atılan ölü köpekler ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar tepkiye yol açmıştı. Hayvanseverlerin iddialarına göre, Taşova ilçesinde sokak hayvanlarının korunması, gözetilmesi, kısırlaştırılması, tedavi edilmesi ve barınması gibi ihtiyaçları karşılanmıyor ve bu sebeple hayvanlar telef oluyor.

Konuyla ilgili olarak hayvanseverlerden Talha Mert Ünür, “Resmi olmayan bu barınağa biz bakıyoruz. 2 ya da 3 kişiyiz. Bazen halktan insanlar da geliyor. Belediyenin burada yapması gereken işler var. Örneğin, kısırlaştırma. Belediye burada kısırlaştırma yapmıyor. Burada tek güvendiğimiz kameralar. Ama bazen kör noktalar oluyor göremiyoruz hayvanların neden öldüğünü. 6 aydır buraya geliyorum. Çok salıda köpek öldü burada. Bunları ben gömüyorum” iddialarında bulundu.

Hayvanseverlerden Aytaç Kılıç ise şunları ileri sürdü:

“Burası resmi olmayan bir hayvan barınağı. Buranın resmi veterineri olmasına rağmen kısırlaştırma yapılmadı. Hayvanların çoğu hastalıktan öldü. Ayrıca hayvanların burada her gün mamaları ve suyu verilmesi gerekirken, ihmalden dolayı birçok hayvan hayatını kaybetti. Hatta bizzat benim çıkardığım hayvan cesetleri de oldu. Açlıktan öldükleri apaçık ortadaydı. Taleplerimiz burada resmi bir barınağın olması. Artı bu barınağın gerekli bakımlarının yapılması ve veterinerin görevini yerine getirmesi.”



“İlçemizin adının böyle bir mesele ile anılıyor olması hakikaten bizleri üzdü”

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ise hayvanseverlerin iddialarına cevap verdi. Başkan Öztürk, “Tabii, ilçemizin adının böyle bir mesele ile anılıyor olması hakikaten bizleri üzmüştür. Çünkü bizler göreve geldiğimiz günden bugüne kadar vatandaşlarımızın talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda gecegündüz demeden çalışmaya gayret ediyoruz. Biz şunu biliyoruz ki belediye sadece insanlara hizmet etmekte görevli olan bir kurum değil, o bölgede yaşayan tabiata ve bütün canlılara, bunun içinde hayvanlarda olmak şartıyla hizmet etmekte görevli olan bir kurumdur. Bu da bizim görevimizin bir parçasıdır. Bu anlamda sadece insanlarımıza değil, özellikle son dönem ciddi manada sayısı artmış olmasına rağmen hayvanlarımıza da hizmet etmeye, onları sağlıklı bir ortamda bakmaya, onların yiyeceklerini ve bakımlarını üstlenmeye gayret ediyoruz” dedi.



“Barınak resmi değil”

Son dönemde gündeme gelen köpek ölümlerine değinen Öztürk, “Bizim hayvan barınağı olarak hayvanları beslediğimiz, köpekleri beslediğimiz, resmi olmayan ama fiili anlamda hayvanlarımıza hizmet edebilecek birçok alt yapıyı içinde barından bir barınağımızın olduğunu özellikle belirtmek isterim. Ama yine tekrar söylüyorum bu barınak resmi değil. Bu barınağımızın içerisinde hayvanlarımızın gece kalacağı, soğuktan sıcaktan korunaklı olarak içinde kalacağı kapalı yerler olduğu gibi, hayvanlarımızın hayatını geçirebileceği açık alanda mevcuttur. Her gün temizliği yapılmaktadır. Her gün besleme faaliyetleri yapılmaktadır. Bu besleme faaliyetleri her gün veterinerimiz kontrolünde gerçekleştiriliyor. Yine veterinerimizin bize verdiği bilgiler istikametinde o bölgede yaşayan hayvanlarımızın hem yemekle alakalı vitamin değerini de dikkate alarak beslemelerini hem de diğer temizlik faaliyetlerini yapmaktayız. Tabii, bunun yanında hayvansever gönüllü arkadaşlarımızın da buna katkıda bulunduklarından özellikle teşekkür ederek belirtmek istiyorum. Dolayısıyla resmi olmasa da fiilen hem bölge olarak hayvan barınağı olarak fiilen kullandığımız hem de Taşova’nın farklı yerlerinden hayvanlarımızın beslemelerini yapmış olmamıza rağmen, geçen haftalarda bir ‘kasıt’ ve ‘provokasyon’ olarak hissettiğimiz arkadaşımızın yaptığı hareketin hiç de iyi niyetli olmadığını, bu arkadaşın zaman zaman ihtiyaçları olduğunda belediyemize geldiğinde istediği ihtiyacı alıyor olmasına rağmen, öyle zannediyoruz ki ya başkalarının kışkırtmasıyla veya cahilliğiyle böyle bir hata yaptığını ve ilçemizi dolayısıyla da belediyemizi, belediyeyi temsilen de bizleri karalamaya yönelik bir kampanya başlattığını görüyoruz. Dolayısıyla bunun iyi niyetli olmadığını, bu anlamda da belediyemize ve şahsıma yönelik hakaret içeren, hukuki manada da sorumlu olan bu propagandanın karşı atakla bir hukuki süreç başlattığımızı da ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.



"Kısırlaştırma kampanyası başlatıldı"

Kısırlaştırma kampanyası başlattıklarını açıklayan Başkan Öztürk, “Biz bu bütün yapılanlara takılmadan geçen hafta kaymakamımız ile beraber bir kısırlaştırma kampanyası başlattık. Sadece belediye sınırları içerisinde değil, ilçemizin her kesiminde olan hayvanların popülasyonunu biraz daha azaltmak için başlattığımız kısırlaştırma kampanyası ile bu sürecin devam edeceğini, sosyal medyada bize dönül yapılan bu tür saldırılara rağmen hiçbir şeyin bizi engelleyemeyeceğini, biz hayvanlara geçiş güzergahında bile yuva yapan bir Osmanlı medeniyetinin mirasçısı olarak ve bütün canlılara karşı hem dinen hem ahlaki görevimiz olduğunun bilincinde olan insanlar olarak hayvanlarımızla alakalı yine hiçbir saldırıya maruz kalmadan yolumuza devam edeceğimizi ve hayvanlarımıza güzel barınak yapma yolunda çalışmalarımızı gayretlerimizin olacağını belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

