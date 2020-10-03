Uyuşturucudan yakalanan 4 zanlı serbest

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uyuşturucudan yakalanan 4 zanlı serbest

İHA

Uyuşturucudan yakalanan 4 zanlı serbest

Amasya’nın Merzifon ilçesinde “uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçundan yakalanan 4 zanlıdan 2’si serbest, diğer 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
“Uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçundan gözaltına alınan U.B. (37), C.S (39), M.G. (21) ve R.S. (20) isimli zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan 2’si serbest, diğer 2’si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan, imal eden ve ticaretini yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik yürüttükleri çalışmalar neticesinde 4 şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti bilgisi üzerine bir operasyon düzenlemişti. Zanlıların üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda 1 adet şeffaf poşete sarılmış daralı ağırlığı 213 gram gelen sentetik kannabinoid(bonzai) olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amasya'da köpek ölümleri iddiası Hayvanseverlerin iddialarına Başkan Öztürk’te cevap
YEREL HABERLER Amasya'da köpek ölümleri iddiası Hayvanseverlerin ...
Harşena Dağı kırmızı, yeşil ve mavi renklere büründü
YEREL HABERLER Harşena Dağı kırmızı, yeşil ve mavi renklere büründü
Amasya'da 213 gram bonzai ele geçirildi
YEREL HABERLER Amasya'da 213 gram bonzai ele geçirildi
Amasya’da 15 adet tanı kitine el konuldu
YEREL HABERLER Amasya’da 15 adet tanı kitine el konuldu
Başkan Üçok: "Gençlerimiz istedi biz yaptık"
YEREL HABERLER Başkan Üçok: "Gençlerimiz istedi biz yaptık"
Vali Masatlı'dan kamu yatırımlarına yakın takip
YEREL HABERLER Vali Masatlı'dan kamu yatırımlarına yakın takip
Seyir halindeki araç elektrik kontağından yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki araç elektrik kontağından yandı
OSB İstişare Toplantısı
YEREL HABERLER OSB İstişare Toplantısı
Vali Masatlı: “Gönülleri buluşturan yollar inşa etmeyi sürdürüyoruz”
YEREL HABERLER Vali Masatlı: “Gönülleri buluşturan yollar inşa ...
Silah tutan eller, şimdi ahşaba şekil veriyor
YEREL HABERLER Silah tutan eller, şimdi ahşaba şekil veriyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X