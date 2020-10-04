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Taksicilerden Azerbaycan’a destek: "Karabağ’da savaşmaktan dahi çekinmeyiz"

İHA

Taksicilerden Azerbaycan’a destek: "Karabağ’da savaşmaktan dahi çekinmeyiz"

Amasya’nın Suluova ilçesinde bulunan taksici esnafı, kardeş ülke Azerbaycan’ın yanında olduklarını göstermek amacıyla araçlarına ve iş yerlerine Türk bayrağı yanında Azerbaycan bayrağı da astı. Taksiciler, "Çağrılırsak Karabağ’da savaşmaktan dahi çekinmeyiz" dedi.
Amasya’nın Suluova ilçesinde bulunan taksici esnafı ilçe merkezinde bulunan iş yerlerini ve araçlarını Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarında verdikleri mücadele için Azerbaycan Türklerinin yanında olduklarını göstermek amacıyla Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla süsledi.

"Suluovalı taksici esnafı olarak ne yardım gerekirse yapmaya hazırız"
Taksici esnafı Adnan Ermiş, “Azerbaycan göçmeni binlerce Suluovalı ve milyonlarca Türk olarak can Azerbaycan’ımızın yanındayız. Azerbaycan Karabağ’ı ve işgal altındaki topraklarını alana kadar haklı davasını devam ettirmelidir. Bu konuda Suluovalı taksici esnafı olarak ne yardım gerekirse yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

"Çağrılırsak Karabağ’da savaşmaktan dahi çekinmeyiz"
"Yüz yıl önce Azerbaycan’dan Ermeni zulmü nedeniyle Anadolu’ya, Suluova’ya gelen biz Azerbaycan Türkleri iki devlet bir millet şuuruna sahibiz" diyen taksici esnafı Ermiş, “Çağrılırsak Karabağ’da savaşmaktan dahi çekinmeyiz. Amasya’da bu amaca hizmet eden Amasya Azerbaycan Türkleri Derneği çatısı altında birleştik. Tüm topraklarını kurtarmış bir Azerbaycan görene kadar bu davanın takipçisiyiz. Uluslararası baskılara boyun eğmeyen bir Türkiye ve Azerbaycan bu işi bitirir diye düşünüyoruz. Azerbaycan askerlerinden ve halkından şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaşasın AzerbaycanTürkiye dostluğu, yaşasın iki devlet bir millet şuuru” şeklinde konuştu.
67 yaşındaki Ahmet Çöllü isimli vatandaş ise, “İki devlet bir milletiz, yardım için hep hazırız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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