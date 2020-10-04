Merzifon OSB’de enerji tüketiminde büyük artış

Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde(OSB) eylül ayı elektrik kullanımının geçen sene aynı döneme göre yüzde 25, bir önceki aya göre yüzde 10 artış sağlandığı bildirildi.

Amasya Valiliği’nden yapılan açıklamada, 47 firmanın aktif üretim yaptığı ve yaklaşık 5 bin çalışanın istihdam edildiği Merzifon Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim kapasitesini gösteren en önemli göstergelerden biri olan elektrik tüketiminin rekor kırdığı belirtildi.

Eylül ayı elektrik kullanımı 3 milyon 350 bin kWh seviyesine ulaşarak geçen sene aynı döneme göre yüzde 25 ve bir önceki aya göre yüzde 10 artış gösterdi.

Korona virüs salgınını sürecinde sanayi çarklarının dönmeye devam ettiği bu dönemde 20 yeni fabrikanın inşasının sürdüğü bölgede üretim ve istihdam hızlı bir şekilde ilerliyor.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Gelinen seviyede bizlere destek veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank Beye teşekkür ederek firmalarımızı yürekten kutluyorum. Amasya olarak çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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