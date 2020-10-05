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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya’nın ilk SOGEP projesi imzalandı

İHA

Amasya’nın ilk SOGEP projesi imzalandı

Amasya’nın ilk Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) projesi olan 1 milyon 672 bin TL bedelli projenin imzaları atıldı.
Amasya Valiliği koordinasyonunda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) tarafından oluşturulan ‘Tek Ebeveynli Ailelerde Çocuk ve Kadının Güçlendirilmesi ile Kadın İstihdamının Arttırılması Proje’nin protokolünü, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, OKA Genel Sekter Vekili İbrahim Ethem Şahin ve Merzifon SHM Müdür Vekili Erdem Yüksel imzaladı.
Projeyle; kadın istihdamını sağlayarak tek ebeveyn olarak çocuklarının bakımını sağlayan kadınların ekonomik özgürlüğünün sağlanması, tek ebeveynli ailede yaşayan suça sürüklenmiş ve mağdur çocuk pozisyonuna düşmüş çocuk vakalarının sayısının azalması, tek ebeveyn olarak çocuk/ları ile yaşayan annelerin aile içi iletişim, yaşam becerileri, çocuk gelişimi, çocuk yetiştirmede temel becerileri, çocuk ve ergen sağlığı ve aile bütçesi ve kaynak yönetimi olgularının gelişmesinin sağlanması,
Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nden sosyal ekonomik destek alan ailelerin sayısının azalması ve buna bağlı olarak devlet tarafından tek ebeveynli çocuklara ödenen ekonomik desteğin sonlandırılarak devletin kasasında kalmasının sağlanması amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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