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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya İli Tarımsal Sulama Toplantısı

İHA

Amasya İli Tarımsal Sulama Toplantısı

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, DSİ 73. Şube Müdürlüğü’nde “Amasya İli Tarımsal Sulama Toplantısı”nı gerçekleştirdi.
DSİ 73. Şube Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün müştereken çalışarak oluşturulan Amasya’da Tarımsal Sulama Raporu'nun sunumu yapıldı. DSİ 73. Şube Müdürü Turgut Yorulmaz, rapor ile ilgili bilgi verdi. Vali Masatlı, Türkiye'nin ve Amasya'nın su zengini olmadığını, dolayısıyla su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesine yönelik sürdürülen çalışmaların il açısından hayati önem taşıdığını vurguladı. Kurumların koordinasyon içerisinde çalıştırıp, iyi planlama yapıp, kaynakları verimli kullanarak çalışması gerektiğini belirten Masatlı, bu sayede çiftçilerin çok üretip ülke tarımına katkı sağlayacağını dile getirdi.
Toplantıya ayrıca DSİ 73. Şube Müdürü Turgut Yorulmaz, İl Özel İdare Genel Sekreteri Erdin Acar ve diğer yetkililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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