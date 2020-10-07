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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İngilizce Yeterlilik Sınavı yapıldı

İHA

İngilizce Yeterlilik Sınavı yapıldı

Amasya Üniversitesi Yeşilırmak Yerleşkesi'ndeki Yabancı Diller Yüksekokulu'nda 20202021 EğitimÖğretim Yılı İngilizce Yeterlik Sınavı, yüz yüze yapıldı.
Sınavda kullanılan derslikler Rektörlüğün desteği ile dezenfekte edildi. Ayrıca öğrenciler sınav salonlarına alınmadan HES kodu sorgulaması, maske, ateş ölçümü gibi hijyen koşulları gözetilmiş ve sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak dersliklere yerleştirildi.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, “Uzun ve yorucu bir çalışmanın ardından üniversite sınavını geçerek üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ile Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi olmaya hak kazanan öğrencilerimizi kutluyorum. Amasya Üniversitesi 20202021 EğitimÖğretim Yılı İngilizce Yeterlik Sınavı, öğrencilerimizin eğitim dili olduğu bölümlerinde ihtiyaç duyacakları İngilizce yeterliliklerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Sınava girmeyen ya da geçer not alamayan öğrenciler, zorunlu olarak bir sene İngilizce Hazırlık Eğitimini almak zorundadırlar. Sınavlar yazılı ve mülakat şeklinde gerçekleştirilmiş olup, yüz yüze yapılan sınava 124 kayıtlı öğrenciden 95’i katılmıştır. Sınavın uygulanmasında 20 akademik ve 5 idari personel görev almıştır. Sınava katılan öğrencilerimize eğitim yaşamlarında başarılar dileyerek, sınavın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.
Sınavların başarılı bir şekilde tamamlandığını ifade eden Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Birkan Kargı ise, desteklerinden dolayı Amasya Üniversitesi Rektörlüğü'ne, sınavlarda emeği geçen tüm akademik ve idari personele ayrı ayrı teşekkür etti.

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