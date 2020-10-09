40 yıllık berberden Azerbaycan’a destek “Biz Türk’üz. Kanımız bizim kırmızıdır. Biz hiç düşmandan korkmayız”

Amasya’nın Taşova ilçesinde yaşayan berber Adnan Darı (54), Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki işgali sona erdirmek için başlattığı operasyona destek verdi. İlçe merkezindeki berber dükkânının camına Azerbaycan bayraklarını astı.

Taşova’da 40 yıldır berber esnafı olan Adnan Darı dükkânının camlarına Azerbaycan Türklerinin yanında olduğunu göstermek amacıyla Azerbaycan bayrağı astı. Her zaman Azerbaycan'ın yanlarında olduklarını ifade eden berber Adnan Darı, "Azerbaycanlı kardeşlerimiz, Dağlık Karabağ’ı kurtarmak için vermiş oldukları mücadeleyi destekliyoruz. Sonuna kadar arkalarındayız. Biz iki devlet, tek millet biriz. Bir elmanın yarısı gibiyiz. Azerbaycan bugün asker lazım dese Azerbaycan’a seve seve Karabağ’a Ermenilerle çatışmaya giderim. Biz Türk’üz. Kanımız bizim kırmızıdır. Biz hiç düşmandan korkmayız. Bizi 1992’de Azerbaycan’ın bağımsızlığında Ruslarla birlikte olup, Dağlık Karabağ’ı işgal edip 7 ilçelerimizi, 7 il ve 1 milyon Azeri kardeşimiz göç ettiler. Azerbaycanlın kardeşlerimizin yanındayız. Sonuna kadar arkasında olacağız. Biz iki devlet, bir millet biz kardeşiz” şeklinde konuştu.

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