Şehit astsubay törenle karşılandı

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Ağrı'da şehit olan Jandarma Asb. Kd. Çvş. Emre Dokumacı’nın naaşı, Amasya Merzifon Havalimanında törenle karşılandı.

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı için Merzifon Havalimanında tören düzenlendi. Vali Mustafa Masatlı ve il protokol üyelerinin katıldığı tören sonrası şehidin naaşı memleketi Çorum’a dualar eşliğinde uğurlandı.

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