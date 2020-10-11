Şehit astsubay törenle karşılandı

Ağrı'da şehit olan Jandarma Asb. Kd. Çvş. Emre Dokumacı’nın naaşı, Amasya Merzifon Havalimanında törenle karşılandı.
Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı için Merzifon Havalimanında tören düzenlendi. Vali Mustafa Masatlı ve il protokol üyelerinin katıldığı tören sonrası şehidin naaşı memleketi Çorum’a dualar eşliğinde uğurlandı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.