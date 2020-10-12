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Amasya’da ahır yangınında 16 büyükbaş hayvan telef oldu

İHA

Amasya’da ahır yangınında 16 büyükbaş hayvan telef oldu

Amasya’nın Taşova ilçesinde çıkan yangında 1 kişi yaralanırken, 16 büyükbaş hayvan telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, Taşova ilçesine bağlı Ballıca (Darma) köyünde Ahmet Düzgün’e ait ahırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın aynı şahsa ait bitişik iki eve ve samanlığa sıçradı. Olay yerine gelen Amasya, Taşova ve Erbaa itfaiyeleri ile Taşova Orman Müdürlüğüne ait arazözlerin uzun uğraşları sonucunda söndürülen yangında iki ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale gelirken, 1 kişi yaralandı. 500 balya samanın da yandığı yangında, 20 büyükbaş hayvandan 16’sı telef oldu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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